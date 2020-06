No quería nada: Erika Buenfil revela que tuvo depresión tras perder exclusividad en Televisa

Erika Buenfil, reina del TikTok, fue una de las famosas que perdió exclusividad en Televisa en 2019, motivo por el que según contó “entró en depresión” tras haber trabajado por 40 años en la empresa. La famosa explicó lo que sufrió tras perder este beneficio.

A inicios de este año, la famosa dio una entrevista a La Saga, en donde explicó cómo le afectó recibir la noticia de que había perdido su exclusividad, logrando que su autoestima también se viera afectado.

Erika Buenfil habla de cuando perdió la exclusividad en Televisa.

“Estaba en depresión total… la autoestima en el piso, dejas de creer en ti”, contó.

Explicó que sus amigas y su familia se dieron cuenta de la depresión por la que pasaba. Sin embargo, poco a poco se fue recuperando gracias a que su hijo le recomendó crear su canal de YouTube, mismo que éste le fabricó.

“Me rescató un poco el teatro, los ensayos pero luego me di cuenta que de lunes a jueves me levantaba a dejar a mi hijo a la escuela, regresaba y me quedaba acostada. No quería hacer nada, dormía. Hasta que me di cuenta y dije esto no está bien y mis amigas me dijeron: ‘estás en depresión total’ y dije ‘sí'”, contó.

