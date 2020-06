“No podíamos tocarla”: Violeta Isfel recuerda cuando trabajó con Vanessa Guzmán

Tras las declaraciones que realizó Cynthia Klitbo sobre Vanessa Guzmán, en las que mencionó que Guzmán es una mujer arrogante y con poca humildad, ahora es Violeta Isfel quien recuerda cuando trabajó con Vanessa en la telenovela infantil Atrévete a soñar.

© Proporcionado por Milenio Violeta Isfel recordó cuando trabajó con Vanessa Guzmán (Instagram).

Para Sale el Sol, Violeta Isfel expresó su opinión sobre Vanessa Guzmán y recordó una anécdota que pasó con ella cuando grabaron una escena de la telenovela.

“Quiero dejar claro que no tomo partido de ninguna forma, lo único que sí veía es que no podíamos tocarla (a Vanessa Guzmán), o sea, sí en las escenas”, dijo la actriz.

Enseguida contó que cuando iban a grabar una escena de Atrévete a soñar, Vanessa Guzmán tuvo que abandonar el set y dirigirse a su camerino para que le colocarán un micrófono.

“Una vez me pasó en una escena que estaba ya en el set y los camerinos quedaban arriba de la casa y procuraban que ya fuéramos listos para que ya no tuviéramos que movernos. Ese día no recuerdo exactamente qué pasó, pero creo que le pusieron mal el micro, no sé cómo estuvo el rollo y ella decía: ‘Ahorita vengo’ y se iba hasta su camerino y allá le ponían el micrófono la gente o su asistente que la acompañaba y ya luego llegaba al foro”, comentó Violeta.