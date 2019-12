‘No estás en Enamorándonos’, Carlos recibe fuertes críticas en La Academia

Carlos Torres es el “poliamoroso” de La Academia. El concursante de Jalisco fue destrozado por Héctor Martínez y por Arturo López Gavito este domingo, quien le dijo que a él no le importaba que tuviera 35 mujeres, sino su terrible desempeño a la hora de cantar Para amarnos más, de Manuel Mijares. Sin embargo, enfatizó en la afectación que puede tener su actitud.

“¿Y sabes cómo te vas a quedar? Como el poliamoroso de La Academia, y se acabó, y allí se va a quedar tu carrera y no sé a dónde más vas a llegar… Penoso, penoso”, dijo el juez.

El problema de Carlos comenzó cuando él y Dalú se acercaron mucho, tanto que comparten mucho tiempo juntos y han dado pie a una especie de romance que ha sido evidente para la audiencia, para maestros y jueces. Sin embargo, él tiene una novia en Guadalajara llamada Aranza, que incluso lo visitó en programas pasados.

Héctor Martínez, el director de la casa, le dijo que estaba harto de él y de sus “problemitas”, que son babosadas comparada con cosas serias como las de la mayoría de los concursantes, aunque ellos, en cambio, no ponían una o dos noviecitas por encima de su estadía.

“Decídete ahora porque creo que estás equivocado de programa, y te lo digo a los ojos y te lo digo con dolor, o estás en Enamorándonos o estás en La Academia, pero decídete ya”, le dijo con tono serio.

Antes de mandarlo a su lugar, Adal le dijo, “Yo no sé por qué estén pasando Aranza y su hija, que te ven en cada programa y que te ven en estas escenas (donde aparece muy cariñoso con Dalú). No sé qué haya en la mente de Dalú, porque se ve que es una mujer muy fuerte y muy estratega, el que se está haciendo daño eres tú. No es la mejor forma de seguir en La Academia y no es la mejor forma de construir una carrera”