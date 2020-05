Nació ‘El Principito’ de José José: su primer nieto varón

Vaya sorpresa nos llevamos al enterarnos de que el pasado viernes 8 de mayo, Marysol Sosa, de 38 años, tuvo que dar a luz un mes antes de terminar su embarazo normal debido a una diabetes gestacional que se le detectó y que podría haber causado alguna complicación si éste llegaba a su término. Gracias a Dios, todo salió perfecto y José Patricio llegó al mundo sano, fuerte y muy bello. En la intimidad de la habitación, la cantante nos relata todos los detalles de esta llegada y nos dijo lo bien que se siente:

© Así es el nieto de José José. Así es el nieto de José José.

-Marysol, qué bueno que todo salió bien y que ya tienes a tu bebé en brazos… ”La verdad sí, fue todo muy sorpresivo, pero gracias a Dios todo salió bien y el nene ya está con nosotros. Estoy un poco adolorida porque fue cesárea, pero aquí estamos”.

-Lo esperábamos a finales de mayo, ¿qué les pasó?

”Es que se me desarrolló una diabetes gestacional, me la detectaron en abril y primero me dieron cambio de dieta y una pastilla para controlar todo, así estuve los últimos 15 días, y cuando regresé al chequeo, los niveles de azúcar no habían bajado como querían los doctores. Entonces en el último ultrasonido que me hicieron, ya había cumplido los ocho meses, estaba corriendo la semana 36, pero lo bueno es que el bebé venía como adelantado dos semanitas, entonces decidieron mejor que ya viniera al mundo, y míranos, estamos felices los tres”.

-¿De esta diabetes gestacional cómo te diste cuenta, te sentiste mal? ”Yo no sentí nada, yo me sentía bien. En los últimos estudios me dijeron que el bebé venía grande, me preguntaron si me habían hecho estudios de glucosa, me los hice y resultó que tenía la diabetes. Me dieron medicina, una dieta más específica y especial, de hecho, recurrí a una nutrióloga”.

-¿Qué te dijo la nutrióloga?

”Me quitó todos los carbohidratos y azúcares no necesarios, y me pusieron más frutas y verduras. Dentro de todo, que tuve un embarazo sano, con todo esto de la pandemia me resguardé en casa y no tenía la misma actividad física con la que yo estaba, de ir y venir a los lugares, tenía presentaciones y todas esas cosas, entonces a lo mejor también eso me afectó un poco, estar quieta en casa. Pero fue una cuestión de tomar la decisión en el momento, y también tuvo que ver un poco todo lo que vivimos desde el inicio del embarazo”.

-Fue el hecho de que tu padre falleció y tú ya estabas embarazada… ”Así es, como bien sabemos, tuve que volar a Miami y vivir toda esta situación de la muerte de mi padre, ya embarazados, cosa que no sabíamos en esos días. Después, esta situación de la pandemia pues nos agarró también de sorpresa, entonces todo esto pudo haber influido”.

© El matrimonio está feliz. El matrimonio está feliz.

-Lo importante es que te detectaron a tiempo esta diabetes gestacional… ”Sí, y que quede muy claro que esto le puede pasar a cualquier futura mamá, es normal a veces en los embarazos”.

-Todo estaba controlado…

”Así es. La decisión de adelantar el parto fue como de precaución, para que no ocurriera nada malo después. No fue tanto de urgencia, porque de hecho nos habían dicho que podría haber nacido desde el lunes pasado (4 de mayo) y lo tuvimos hasta este viernes (7 de mayo), entonces fue de prevención todo esto”.

-¿Te dio miedo adelantar el parto?

”Definitivamente, porque no me lo esperaba; dentro de nuestra oración constante, que ha sido con toda nuestra fe y de poder inclusivo, de apoyar a la gente en estas situaciones que estamos viviendo, cuando me dijeron que tendría que nacer ya, sí dije: ‘Ay, Señor, no sé qué vaya a pasar’. La verdad, pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero dentro de todo, decía: ‘Señor, hágase tu voluntad’. Al final no quería que mi bebé la pasara mal, ni yo, entonces fue la mejor decisión”.

-Entonces este bebé llegó por cesárea…

”Así es; ahora sí puedo platicar la gran diferencia de dar a luz de parto natural a una cesárea, ¡esta última duele muchísimo! (ríe), mil veces tener un parto natural. Elenita llegó así, pero bueno, las cosas pasan por algo y lo importante es que estamos bien los dos”.

© Tuvieron que hacerle la prueba de Covid-19 a su esposo para poder estar presente en el parto. Tuvieron que hacerle la prueba de Covid-19 a su esposo para poder estar presente en el parto.

-¿Cuánto pesó y cuánto midió?

”Pesó 2 kilos 750 gramos y midió 51.5 centímetros”.

-Está grande… ”Sí, venía muy grande; la calificación que le pusieron los doctores fue 9. En cuanto nació, empezó a llorar y eso fue un gran alivio, porque quería decir que sus pulmones ya se habían desarrollado casi por completo. Estuvo en incubadora unas cuantas horas, ya después lo retiraron y me lo subieron a la habitación, y hasta ahorita ha estado muy bien (viernes por la noche)”.

-¿Ya le pudiste dar pecho?

”Ya lo tuve entre mis brazos, ya lo llené de besos y le dije cuánto lo amo. El primer día no pude darle pecho, pero ya le estoy dando y es una conexión única”.

-Sí terminaste muy adolorida…

”No me puedo ni parar, pero valió la pena, verlo aquí, que esté sanito, vivo, con un color hermoso, todo se lo debemos a Dios”.

-¡Qué maravilla!…

”Sí, aunque me duele mucho no tener a Elenita aquí, porque me gustaría que ya lo viera. En cierta forma, no sé si la palabra resignación sería la más acertada, pero pues ahorita con todo esto del Covid-19 no se puede tener visitas. Agradezco que Xavier esté aquí conmigo y también agradezco a mi suegra, quien me está cuidando a Elena. Ahorita ya a toda la familia le avisamos y hemos tenido las videollamadas”.

© Ya le presentaron a su hermanito. Ya le presentaron a su hermanito.

-¿Elenita se quedó tranquila?

”Sí, está tranquila, ya hablé con ella, ya le presenté a su hermanito y se emocionó, y ya después se fue a jugar con sus cosas (ríe), entonces ella está bien”.

-Lo importante es que estás bien y el nene también; por fin, ¿cómo se llamará?

”José Patricio, primero en honor a mi padre con el nombre de José, que significa mucho en nuestras vidas, y Patricio porque siempre nos ha gustado ese nombre”.

-Qué maravilla que todo esté en orden…

”Gracias a Dios todo salió bien, estoy contenta, estamos sanos y felices”.

© Controlaron el peso de Marysol en las últimas semanas. Controlaron el peso de Marysol en las últimas semanas.

-Este punto de la diabetes, ahora que ya diste a luz, ¿ya bajó los niveles, te siguen controlando de esto?

”Todo está más normal. Ahora que me están checando, no tengo niveles altos de azúcar, me están monitoreando y me siento bien”.

-¿Cuándo irás a casa?

”Depende de mi recuperación; aún no nos dan el día, pero espero que sea pronto para estar con Elenita y más tranquilos”.

-Todo estará bien…

”Así será, gracias siempre por estar al pendiente, y bueno, con esta sorpresa que no la esperábamos, pero ha sido maravilloso ya tener a mi bebé en brazos”, concluyó.

© En esto consiste la diabetes gestacional. En esto consiste la diabetes gestacional.

