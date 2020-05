Muere Richard Herd, actor de Seinfeld, a los 87 años

Richard Herd, actor conocido por su trabajo en ‘Seinfeld’ en la que dio vida a Mr. Wilhelm, ha muerto a los 87 años.

Según informa Variety, el interprete falleció en su domicilio de Los Ángeles a causa de un cáncer que padecía desde hace tiempo.

Además de su trabajo en Seinfeld, donde dio vida durante once capítulos al Sr. Wilhelm, supervisor de George Costanza (Jason Alexande) durante su etapa como empleado de los New York Yankees, también participó en otras series como ‘Star Trek’, ‘Pacific Blue’, ‘Doctor Quinn’, ‘Murder, she wrote’, entre otras.

Además fue uno de los protagonistas de la serie de ciencia ficción V, donde encarnó a John, el líder de los visitantes alienígenas que conquistan la Tierra.

En la gran pantalla, Herd acumuló también numerosos títulos entre los que destacan ‘All the President’s man’, ‘The China Syndrome’, ‘Planes, Trains and Automobiles’ y el más reciente thriller de terror ‘Get out’ dirigido por Jordan Peele.

