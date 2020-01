Michelle Renaud muestra cómo le borraron sus tatuajes mal hechos

La actriz de telenovelas, Michelle Renaud, decidió quitarse algunos tatuajes de su cuerpo al considerar que se los habían hecho mal, por lo que quiso compartir el momento con sus seguidores, donde muestra cada detalle del proceso con láser al que se tuvo que someter.

La protagonista de La Reina Soy Yo, compartió a través de sus historias de Instagram, el momento en que los expertos eliminan la tinta de su piel, afirmando que se trata de un procedimiento fácil, rápido e indoloro.

“Este 2020 me quise quitar tatuajes. Aquí en @clinicaiselamendez. ¡¡NO DUELE!!…Me están quitando mi tatuaje. Mis hermanos espero que no me odien, los amo, pero me tatuaron muy mal”, afirmó.

En el video, Renaud dejó ver la costra que quedó de uno de los diseños, del cual eliminó la frase Let It Be, sin embargo, no mostró la zona en la que se encontraban los demás, sólo dejó entrever que otro se encontraba en el antebrazo.

“Apenas va una sesión, se ve horrible esa cosa, pero me dijo el doc que al mes de mi primera sesión se va a caer esa costra y ya se va a ver cómo se quitó la pintura, que son tres sesiones aprox”, se escucha decir a la actriz, quien afirmó en la imagen: ‘No me dolió, el cambio es abismal. Es una sesión cada mes y medio’.

Asimismo, reveló lo motivos que la llevaron a retirárselos.

“No sé ando en procesos de muchos cambios locos y así como cuando me los quise hacer, me los hice, ahora me los quise quitar, me los quito. Yo nunca me ando cuestionando por qué hago las cosas, hago lo que se me antoja en el momento, llegué y me quité 3”, indicó.

Pero la actriz no sólo habló de tatuajes, pues durante una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta, Michelle habló de lo enamorada que se encuentra del actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien afirma tiene una excelente relación con su hijo Marcelo.

“Lo que más me enamora es cómo es con Marcelo y cómo me hace sentir la mujer más amada del planeta; además que me hace reír mucho y lo admiro, le aprendo algo diario, me encanta, lo amo”, afirmó.