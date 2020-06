Mexicanos consumen cerca de 6 kilos de queso al año

· Existen alrededor de 20 variedades de quesos nacionales y más de 2 mil en el mundo

· México ocupa el 3er lugar a nivel Latinoamérica y el 10º a nivel mundial como productor de queso

· En la Ciudad de México se consumen principalmente el queso fresco, Oaxaca y panela

Ciudad de México, a 02 de junio de 2020.- En México, el consumo de queso es muy elevado, esto se debe a la gran variedad de quesos nacionales -alrededor de 20- como son el panela, añejo, Oaxaca, cotija, asadero, chihuahua o adobera, así como su uso en la mayoría de los platillos mexicanos típicos, como quesadillas, sopes, tostadas o enchiladas.1 Tan sólo el consumo de queso nacional es de más de 400 miles de toneladas, de manera que los mexicanos consumen entre 2.1kg y 6 kg de queso al año.2



En el marco del Día Nacional del Queso, que se conmemora cada año el 4 de junio, Arturo Sepúlveda, Gerente de Mercadotecnia de la Unidad Ganadería de MSD Salud Animal en México, comentó que es un alimento elaborado a partir de leche de vaca, cabra u oveja. Sus estilos y sabores son el resultado de diferentes niveles de nata en la leche, variaciones en el tiempo de curación y diversos tratamientos en su proceso. Se estima que en el mundo hay más de 2,000 tipos de queso.1

Además, el queso es un producto de elevada densidad nutricional que aporta proteínas de alto valor biológico, hidratos de carbono -fundamentalmente en forma de lactosa-, además de grasas, vitaminas y minerales como el calcio, magnesio, fósforo y zinc.3

“El consumidor mexicano tiene una preferencia por los quesos frescos, de sabor suave y de precios accesibles. Mientras que el mercado para los quesos importados premium es más limitado, principalmente por su sabor más intenso y por un costo elevado”1, explicó Arturo Sepúlveda, Gerente de Mercadotecnia de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en México.

En cuanto al consumo nacional, se divide por regiones, en el norte del país (Nuevo León, Chihuahua) tienen mayor predilección por el queso chihuahua, asadero, Oaxaca y amarillo. En el oeste, principalmente Jalisco, se consumen panela, adobera y queso crema. Y en el Valle de México destacan el queso fresco, Oaxaca y panela.2

De acuerdo con el INEGI, en México un hogar promedio destina 29.4% de su gasto a la adquisición de alimentos, bebidas y tabaco; de ese total, 9.52% corresponde a la compra de productos lácteos, del cual el 24% se destina al consumo de quesos.4

La producción de quesos se realiza principalmente en las entidades lecheras de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Chiapas. Los quesos que más se producen son el fresco (79.2 t), doble crema (67.5 t) y panela (48.9 t), sumando una total producción quesera del país que se estima cercana a las 250 mil toneladas al año, con un valor en el mercado superior a los 21 mil millones de pesos.1

“Nuestro país se consolida año con año como uno de los productores de quesos más importantes de América Latina. Actualmente ocupamos el tercer lugar de la región como la nación con mayor producción, mientras que a nivel mundial ocupamos el décimo lugar”6, agregó el especialista.

La calidad, inocuidad, sabor y valor nutrimental del queso están muy relacionados con el proceso de elaboración y origen de la leche. “Para garantizarlos es necesario tomar en cuenta la aplicación de medidas adecuadas de higiene, así como del cuidado integral de la salud y bienestar de los bovinos productores de leche”5, concluyó Arturo Sepúlveda, Gerente de Mercadotecnia de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en México.

###

Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals®, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página www.msd-animal-health.com o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Twitter

Acerca de Club Ganadero MSD

Club Ganadero MSD® es la comunidad dedicada a los ganaderos en México. En ella encuentran contenido educativo y consejos desarrollados por profesionales en Medicina Veterinaria, sobre el cuidado y salud del ganado. Esta comunidad se fundó en 2018 con el objetivo de promover el bienestar de los animales de pastoreo y de ser un aliado en el desarrollo del sector, al proporcionar información que contribuye al crecimiento de la ganadería en el país, así como al de distribuidores, farmacias, clientes y ganaderos en general. Para más información puedes visitar la página www.facebook.com/clubganadero .

Me gusta: Me gusta Cargando...