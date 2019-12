Mendes deleita a miles de fanáticos

Sin Camila Cabello y sin su tema Señorita, Shawn Mendes deleitó a miles de fanáticos en su segunda fecha del Palacio de los Deportes, haciéndolos vivir una noche mágica y llena de romanticismo, con el recorrido de algunos de sus éxitos musicales. Cientos de fanáticas que estuvieron haciendo guardia y esperando ver al canadiense a las afueras de un hotel de la Ciudad de México, en donde se encuentra hospedado, aseguraron haber visto al padre de Camila Cabello, con quien hizo un dúo en el la canción Señorita.

Tal noticia emocionó a cientos de admiradores de la cantante cubano-estadounidense, quienes esperaban que fuera la gran sorpresa de la noche y aunque nada de eso sucedió, disfrutaron al máximo del espectáculo que ofreció Mendes.

El cantante salió al escenario con el tema Lost in Japan, seguido de There’s nothing holdin’ me back y Nervous, haciendo estremecer el Domo de Cobre por los gritos desgarradores de euforia de miles de asistentes.

Desde el primer tema que Shawn interpretó, el lugar se ilumino de luces de colores, que se prendían y apagaban al ritmo de cada canción, debido a unas pulseras que les fueron entregadas a todos los asistentes al momento de ingresar a la localidad.

Fueron en canciones como Stitches y Bad reputation, que las pulseras emitieron luz de color azul y de color blanca en Never be alone y otros temas.

La producción escenográfica no fue tan compleja, puesto que la intención fue desde el inicio, que toda la atención se centrara en la interpretación y en cada movimiento del cantante. La pantalla detrás del escenario era circular con la que público se podía embelesar con diversas visuales como la aparición de una luna, la puesta del sol, entre otras, que acompañaron cada tema del intérprete.

En medio de la pista del recinto, se colocó un pequeño escenario secundario, que sostenía una rosa blanca gigante, en donde interpretó Life of the party, Like to be you y Ruin.

Después de una intensa velada llena de emociones, el cantante cerró la noche con Fix you y su éxito In my blood.

