“Me pongo a tu nivel”: Eduardo Videgaray se disfraza y responde al hijo de Cepillín

Luego de la polémica que se generó tras la amenaza que le mandó el hijo de Cepillín a Eduardo Videgaray, supuestamente para defender a su padre, así fue como reaccionó el presentador de televisión. ¿Qué le dijo?

Durante la emisión en vivo Qué Importa, en donde aparece Eduardo Videgaray junto a su novia Sofía Torres, los famosos reaccionaron a las declaraciones que hizo Ricardo González Jr. –hijo de Cepillín.

Con burlas, peluca y nariz de payaso Videgaray le pidió que se relaje y le recomendó que no se tome todo tan en serio. No sin antes lanzar una dura declaración.

“Sin Yolanda hijo de Cepillín, me sorprende que siendo payasos no tengan sentido del humor, disfruta la fruta. Somos colegas. No te lo tomes tan enserio”, expresó Videgaray.