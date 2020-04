‘Me negaba’: Aracely Arámbula recuerda impactante escena que filmó con Danna Paola

Aracely Arámbula logró consagrarse como una de las actrices más queridas del público mexicano gracias a su carisma y talento que la han llevado a protagonizar obras de teatro, películas, telenovelas y series como La Doña, una producción de Telemundo en la que interpretó a Altagracia Sandoval y que la dejó marcada por la intensidad de las escenas, pero hay una en específico que la dejó con sentimientos encontrados.

En una entrevista para Un nuevo día, la actriz aseguró estar satisfecha con el papel que desempeñó durante las dos temporadas de La Doña y reveló que filmó junto a Danna Paola una de las escenas que más tristeza le ha causado, pues en la historia presenciaba la muerte de su hija.

“Fue difícil leer la escena y saber que iba a morir mi hija, me negaba, yo decía: ‘No,no por favor, que haya un secuestro o algo, pero que no muera Mónica’. Para mi fue impactante enterarme que iba a morir y segundo que la escena ya venía preparada pero fue un día muy triste, emocionalmente mi cuerpo estaba triste”, comentó.

Arámbula recordó que se metió tanto en el papel que desde antes de grabar la escena sintió tristeza, incluso le pidió al equipo de producción que mantuviera un ambiente solemne.

“Todo el día le dije a mi equipo: ‘Hoy no nos podemos reír, hoy no nos podemos desconcentrar, hoy no podemos decir cinco, cuatro, tres, dos y entrar en acción, hoy vengo con el mood de compromiso, de tristeza, de hacer una gran escena que la sientan todos los corazones’ y así fue”, recordó.

La intérprete reconoció que hasta el momento se emociona al recordar cómo fue el rodaje de la escena para la que se preparó durante varios días y explicó que en la vida real creó un vínculo muy fuerte con Danna Paola, quien interpretó a su hija Mónica.

“Pararon de grabar la escena con Danna y se cortó un momentito para mover equipo y mi coach me abrazaba, me decía: ‘No salgas’, entonces seguimos llorando y llorando. En ese momento veo a Danna y le digo: ‘Te quiero mucho mi amor, te quiero mucho’.

“Te emocionas, me emociona recordar esa escena, uno la tiene que vivir para poder transmitirla (…) entregué todo mi corazón, todo mi amor, no quería que se muriera Mónica, el público tampoco, fue algo muy fuerte para la serie y para Altagracia que sufrió muchísimo”, confesó.​​​

