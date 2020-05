Martha Debayle cambia su look y se transforma en una chica dorada

Martha Debayle dejó impactados a sus seguidores luego de que subiera una fotografía a sus redes sociales en la que olvidó su clásico cabello negro y lo transformó en un largo y hermoso color rubio.

La famosa locutora, que es un referente de la moda, dejó en claro que cualquier estilo le va muy bien y sabe cómo lucirlo.

© IG @marthadebayle l La guapa empresaria lleva 4 días con su nueva peluca. IG @marthadebayle l La guapa empresaria lleva 4 días con su nueva peluca. © IG @marthadebayle

Resulta ser que Martha Debayle decidió pasar la cuarentena haciendo experimentos con su cabello y así le entró a usar pelucas de manera muy profesional.

Todo inició cuando la empresaria decidió hacer un live con Chris Appleton, uno de los hairstylist más reconocidos de Hollywood, con el que hizo un tutorial de cabello y cómo ponerse una peluca.

Detalló que la peluca que le envió el experto es de pelo natural, en su totalidad, y se coloca de una manera especial, ya que lleva pegamento para ser adherida a la piel.

© IG @marthadebayle l Al parecer su esposo es el más contento con su nuevo look. IG @marthadebayle l Al parecer su esposo es el más contento con su nuevo look.

”Cuándo me dijo lo que cuesta, dije ‘no hay manera’, casi me mató. Esta peluca, dice Chris, es una peluca de 7 mil dólares, porque son de pelo natural, muy bien hechas… agradezco mucho que Chris me la haya regalado”, señaló Debayle.

Aún no sabemos hasta cuándo se dejará la peluca, pero lo cierto es que se ve espectacular.

