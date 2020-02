Mark Hamill será Skeletor en nueva serie

La nueva serie de Netflix, Masters of the Universe: Revelation, anunció a su elenco de voces en la que destaca la participación de Mark Hamill, quien será Skeletor. El intérprete de Luke Skywalker en Star Wars no es ajeno a este tipo de papeles, ya que interpretó a “Joker” en diversas series y películas animadas de Batman como “The Killing Joke” y en la trilogía de juegos Batman: Arkham.

El reparto de la nueva serie de “He-Man” está conformado por Chris Wood como el Prínce Adam, Lena Headey será Evil-Lyn, Kevin Conroy dará su voz a Mer-Man y Sarah Michelle Gellar tendrá el papel de Teela.

Alan Oppenheimer, quien también fue Skeletor y Mer-Man en la serie de homónima de los años 80, regresa al programa con el papel de Moss Man.

Esta nueva animación será secuela del programa original que salió en 1983 y contará las historias sin resolver de los personajes creados por Mattel y mostrará el encuentro final entre He-Man y Skeletor.

Masters of the Universe será producida por Netflix y el director será Kevin Smith, aunque aún no hay una fecha de estreno oficial.

Me gusta: Me gusta Cargando...