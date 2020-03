Mara Escalante no fomenta el machismo, solo lo señala

La actriz y comediante Mara Escalante, quién creó los personajes de Doña Lucha y Albertano, madre e hijo respectivamente, con los que retrata una relación de sumisión de la progenitora, expresó, que aunque parezca lo contrario, no está promoviendo el machismo, factor importante en la ola de feminicidios que actualmente se vive en México.

“No creo que fomente el machismo, lo que hacemos con el humor es mostrar nuestros vicios de carácter, para darnos cuenta de lo que no podemos hacer como madres”, aseguro a Notimex.

Dijo también que en la vida real la ha hecho recapacitar para no caer en ese error y que espera que eso pase con el teleauditorio.

“Muchas veces me veo reflejada en Doña Lucha, cuando consiento más a un hijo que a otro y de inmediato cambio porque no quiero hacer a un Albertanito”, comentó.

Escalante compartió además que pese a la situación actual de violencia que viven las mujeres, no ha cambiado su rutina de comedia respecto a este personaje.

“Siempre he sido muy cuidadosa y bueno, mi humor es muy familiar, no siento que haya tenido que quitar chistes tal cual, pero sí, con lo que sucede actualmente, nos hace cuestionarnos y revisar nuestras rutinas, revisarlas y ver si ya están fuera de lugar.

“Hay cosas que nunca han sido graciosas, pero, tal vez, no nos habíamos dado cuenta, creo que hay que crecer como sociedad, hacer chistes de los vicios humanos que son nuestra responsabilidad y sí podemos cambiar, y no hacerlo de las cosas que lamentablemente no podemos cambiar”, ahondó.

Aclaró que el chiste político es indispensable que exista: “La critica social y política siempre ha existido y es un deber mantenerla, porque justamente el humor es lo que nos hace ser autocríticos, pero no podemos echar mano de chistes que se burlen de la condición humana en desgracia”, concluyó.

