Luis Miguel, la serie está de luto tras perder a integrante por Covid-19

El actor Diego Boneta se encuentra de luto por el fallecimiento de una persona que trabajaba en la producción de Luis Miguel, la serie, debido a que se contagió por Covid-19, por lo que pidió tomar en serio las medidas de seguridad para no contagiar ni ser contagiados.

© IG @diego | A través de un en vivo, Diego contó a sus fans sobre esta lamentable pérdida. IG @diego | A través de un en vivo, Diego contó a sus fans sobre esta lamentable pérdida. La noticia la dio a conocer durante un live de Instagram que realizó junto con una famosa marca de lápices de lujo durante el Fashion Week México online, donde Diego contó que un integrante del staff perdió la vida por culpa de este virus, ya que en una producción tan grande como la de ese proyecto, era imposible que alguien no saliera contagiado.

”Una producción es un lugar con un nivel de contagio altísimo, siempre hay personas cerca de ti, te están tocando por el maquillaje, te están poniendo el micrófono, y no lo digo sólo por mí, sino que todos podrían estar expuestos. De hecho una persona falleció, esto es algo serio, se tiene que tomar con esta seriedad, pero no significa que no debamos sacarle la vuelta”.

AÚN NO SE SABE SI LA 2ª TEMPORADA LOGRE ESTRENAR ESTE AÑO

© YT Netflix Latinoamérica | En enero de este año, la producción anunció que la segunda temporada se e… YT Netflix Latinoamérica | En enero de este año, la producción anunció que la segunda temporada se estrenaría este 2020.

La producción de Luis Miguel, la serie, tenía planeado estrenar este 2020 la segunda temporada de la histoira de la vida del cantante Luis Miguel, pero debido a la situación de la pandemia, tuvieron que suspender lasgrabaciones de la serie desde marzo pasado para seguir las disposiciones de medidas de seguridad, por lo que aún no se sabe si logren salir como estaba planeado.

Me gusta: Me gusta Cargando...