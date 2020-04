Lucero revela el origen de su frase: “Hasta que se me hizo Manuelito”

Aunque se divorciaron hace nueve años, la relación que mantienen Lucero y Mijares es buena. Ante eso eso, la cantante reveló detalles de cómo inició su relación con el cantante y el origen de la frase “Hasta que se me hizo Manuelito”.

Durante la última entrega de Mucho Que Contar a través de su canal de YouTube, la cantante habló como pocas veces lo hace de su vida personal y del día que conoció al intérprete de No se murió el amor y Bella.

“Vino la oportunidad de hacer Escápate Conmigo… fue una película en la que conocí en persona a Manuel Mijares, era la primera vez que lo conocía, fue en el año 87-88, yo tenía 18 años”, señaló.

La también actriz reconoció que en ese momento se dio un primer flechazo entre ellos, pero debido a la diferencia de edades y sus apretadas agendas no pasó nada.

En 1995 Mijares la buscó para hacer un dueto con el tema Cuatro Veces Amor, y ella accedió sin pensarlo, pues después de mucho tiempo podían coordinar fechas.

“Las cosas se ajustan, grabamos la canción juntos. De ahí la icónica frase donde yo le digo: ‘Hasta que se me hizo Manuelito’, porque al final pues él me había estado buscando para cantar la canción y yo no podía, y pues ni modo de decirle: ‘Hasta que se te hizo Manuelito’, pues no, estaba muy sangrón. Entonces le dije: ‘hasta que se me hizo a mi’”, relató.

Fue entonces que cupido finalmente los junto, pero no fue fácil, pues el trabajo de cada uno fue un gran obstáculo, ya que ella estaba grabando Lazos de Amor en Puerto Vallarta, Jalisco.

“Desde ese momento nos echamos más el ojo y como yo estaba grabando la telenovela no teníamos mucho tiempo para vernos”, expuso, al mismo tiempo que comentó que Mijares la visitaba en las locaciones a la hora de la comida.

Hay que recordar que Lucero y Mijares se casaron 1997 en una boda que fue transmitida en vivo y en directo, pero finalmente se divorciaron en 2011.

