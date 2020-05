Los primeros detalles de The Elder Scrolls VI llegarán dentro de muchos años

E3 2018 fue un gran momento para ser un fan de Bethesda. Durante ese evento, The Elder Scrolls VI y Starfield fueron revelados. Sin embargo, a dos años de estos anuncios, aún no hemos tenido algún tipo de información nueva, y será mejor que no esperen detalles sobre alguna de estas entregas hasta “años a partir de ahora”, según el vicepresidente senior de Bethesda, Pete Hines.

Recientemente, Pete Hines fue cuestionado sobre cuándo podemos tener en nuestras manos The Elder Scrolls VI, a lo que el vicepresidente respondió con un tweet:

Así es, no veremos TESVI hasta que Starfield esté disponible, lo cual sigue siendo un misterio actualmente. Este año Bethesda no tiene planeado realizar una conferencia durante junio, así que aún faltan un par de años para tener algún tipo de novedad referente a estos dos títulos.

Aunque por el momento no hay nada confirmado, rumores indican que Bethesda comenzó el desarrollo en The Elder Scrolls VI a inicios de este año. De igual forma, Elder Scrolls Online podría llegar a PS5 y Xbox Series X.

