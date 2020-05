Los Jonas Brothers regresan a lo latino y se ponen hot con Karol G

Luego de cantar con Sebastián Yatra, Natti Natasha y Daddy Yankee en “Runaway”, los Jonas Brothers están de regreso al mundo latino. ¡Síii! Esta vez cantan con Karol G.

La canción se llama “X”, y Nick, Joe y Kevin la cantan con la estrella de la música urbana Karol G. ¿Alguna vez te imaginaste que ese dueto sucedería o jamás te pasó por la cabeza? La verdad es que sí sorprendió, aunque recordemos que pertenecen a la misma disquera, así que no estaban tan lejanos uno de la otra. Luego de su estreno, la cantarán en vivo el martes en la final de The Voice, ¡los veremos!

¿Cómo suena “X”? Lo primero que notamos es, que se trata de un pop latino con mucho ritmo, que sí o sí te hace moverte. Luego, OMG!, los hermanos vuelven a cantar en español. Aunque sólo dicen la palabra “bailando”, siempre es lindo escucharlos en nuestro idioma, ¿a poco no?

Aparte, la letra es muy sexy con frases en inglés de los chicos, como: “Bésame como si tu ex estuviera en la habitación”. Y cuando llega la parte de Karol, la canción que era sexy se vuelve muuy hot pues canta en español: “Caliente, te pongo caliente. No te dé miedo vivir algo diferente, las ganas no se equivocan. Mete tu lengua en mi boca, vive la vida loca, toda la noche bailando contigo, suave y salvaje como un animal, sé que te gusta pero esto es prohibido. Me voy contigo, dame la señal”. ¡Qué tal!

© 15a20 15 a 20

El explosivo dueto entre Jonas Brothers y Karol G llega luego de que sus fans lo pidieran tras ver un adelanto en el documental Happiness Continues. Además, es parte de XV, una colección especial de dos canciones que también incluye “Five more minutes”, de la que dieron un adelanto en los Grammys, y que se va más hacia la balada de amor y te encantará tanto como a Danielle Jonas, esposa de Kevin. Él le contó al programa HappE! Hour que a ella le gustó tanto, que “puede que esta canción cree más niños. No lo sé, lo veremos”.

No hay duda de que el regreso de los Jonas Brothers, que cumplen 15 años de carrera en 2020, ha sido fenomenal, y ahora suman otro hit con “X” ft. Karol G. ¡Y hay más! Los hermanos prometen noticias pronto, así que jonática, ¡muy atenta! 😉

Me gusta: Me gusta Cargando...