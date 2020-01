Lolita Cortés aún sufre la muerte de su madre

A mes y medio de la muerte de la cantante Dolores Jiménez, su hija la actriz Lolita Cortés admitió que continúa en la etapa de negación y atraviesa por un periodo de mucho dolor.

“Estoy en la negación, ya no quiero hablar de eso porque ha sido muy difícil. La gente me para en la calle para darme el pésame y me hablan maravillas de mi mamá. El público que asiste al teatro también me dice maravillas de ella”, comentó.

La llamada Reina de los Musicales en México señaló que ella y su hermana Laura Cortés se encuentran en un proceso de altas y bajas, pues su madre fue un pilar fundamental en su vida y tenían varios planes en conjunto para este 2020.

“Mi hija dice que calma, que todavía no ha pasado ni un año. Que no me exija no llorar, me dice: ‘llóralo’ y estamos en eso”, apuntó la también cantante que compartió en varias ocasiones los escenarios con su madre, quien fue sobrina de José Alfredo Jiménez.

Laura Cortés, por su parte, dijo que siempre fueron una familia muégano y su madre, quien fue integrante del dúo musical Lena y Lola, debe saber que siempre lo serán aunque ella ya no esté presente.

“Lo haremos por ella, por nosotros, por nuestros hijos y por el legado que nos dejó. Vamos a seguir echándole todas la ganas del mundo”, concluyó la actriz.

