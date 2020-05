Little Witch Academia: VR Broom Racing ha sido retrasado

Una nueva experiencia se ha sumado a la lista de juegos retrasados a causa del coronavirus, aunque en esta ocasión no estamos hablando de un título AAA. Little Witch Academia: VR Broom Racing fue anunciado en 2019 con la promesa de llegar a dispositivos de realidad virtual en primavera 2020. Sin embargo, debido a la pandemia global actual, este juego ha postergado su fecha de lanzamiento hasta algún punto de finales de este año.

De igual forma, se ha confirmado que este título llegará como una exclusiva temporal a Oculus Quest. Luego, a principios de 2021, las personas podrán jugar a través de las versiones de PlayStation VR, HTC Vive y Oculus Rift del juego. El título estará disponible en inglés y japonés, y nos dejará surcar los cielos en una escoba como toda una bruja.

En lugar de un juego de aventuras con elementos de RPG en la línea como Little Witch Academia: Chamber of Time o el título de acción Magic Knight Grand Charion, esta experiencia de Little Witch Academia se centra en volar en escobas. Hay diez cursos diferentes disponibles en el juego, y tendrás la oportunidad de jugar solo o en línea para competir contra otras personas. Parte del encanto aquí implica no sólo correr por tu cuenta, sino con otra bruja Luna Nova como Akko, Sucy o Diana. También encontrarás fantasmas para “purificarte” mientras corres por las pistas.

Little Witch Academia: VR Broom Racing llegará a Oculus Quest a finales de 2020 y a PlayStation VR, HTC Vive y Oculus Rift a principios de 2021

