Lis Vega envía emotivo mensaje durante etapa de confinamiento

La cubana Lis Vega vive el aislamiento en Miami, donde se encontraba trabajando en la producción de un nuevo material discográfico, platicamos con ella y nos contó la tristeza que invade su ser, pues su mami está en Cuba ante la situación actual, no puede verla y la extraña, pues es muy cercana a ella.

Otra situación que la tiene en viviendo cierta incertidumbre es que su hermana está con su sobrina en Italia, país donde el riesgo es considerado fuerte.

Ante esta situación se dijo empática con la gente que tiene la enfermedad, con familiares de quienes han perdido la batalla ante este virus y envió este emotivo mensaje:

”Abracemos a los seres que queremos muchísimo, los que los tienen, porque es diifcil para los que no los tenemos cerca, es complicado todo esto, pero quería pedirles que hagamos conciencia, si no tiene que salir a la calle por favor no lo haga”, dijo.

Asimismo, dijo, sus redes sociales están abiertas para quien así quiera hacerlo y necesite postear o informar algo.

Para no aburrirse en casa en esta temporada de cuarentena, la actriz y cantante se conecta diariamente a través de Youtube para dar clases de activación física, donde quien así lo desee puede acompañarla y seguir la clase en línea.

Finalmente envió bendiciones para los lectores de TVNotas y volvió a pedir extremen cuidados para evitar que el virus crezca.



”Que Dios me los bendiga hoy y siempre, gracias TVNotas por estar pendientes, cuídense mucho, guantes, alcohol, quítense la ropa, métanla en bolsas, si salen, porque tienen que salir, háganlo lo menos posible”.

