Lindsay Lohan vuelve a la pantalla grande junto a Mickey Rourke

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la exestrella de Disney, que fue vista por última vez en el programa de telerrealidad Lindsay Lohan´s Club Beach, y como jurado en The Masked Singer Australia, participará en la cinta escrita por Ian Holt y dirigida por Steven R. Monroe, quien dirigió el remake de 2010 del clásico de culto, I Spit on Your Grave.