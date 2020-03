Líder del grupo Bronco pide soluciones concretas

A Guadalupe Esparza, líder del grupo Bronco, le duele que en el tema de la violencia hacia las mujeres se haya tenido que llegar al grado de hacer un paro nacional, como el de este lunes, para exigir soluciones.

El músico explica que desde que recuerda ha habido marchas pero lo que le entristece es que no se resuelva nada.

“Yo creo que necesitamos hechos más concretos por parte de las autoridades a nuestra gente y que esto no pare solamente en marchas. Me lastima muchísimo la pérdida del tiempo, el riesgo de andar en peligro en esas marchas y que no haya nada concreto, ni una solución”.

Asegura que las mujeres están en su derecho de llamar a un paro.

“Sin duda han sido últimamente muy lastimadas en todos los aspectos y eso nos duele muchísimo a nosotros, ojalá que esto tenga un impacto importante en la sociedad y que se enderece el camino, estamos con ellas”, apunta.

En el plano musical, el grupo proveniente de Apodaca, Nuevo León, asegura que sigue en la línea de hacer letras románticas que fomenten el amor y respeto hacia las mujeres.

Bajo esta idea es que estrenó el videoclip del tema Se alinearon los planetas, ayer, a las 15:00 horas por la plataforma YouTube, canción grabada en colaboración con Río Roma que forma parte de su álbum Por más de Bronco y en la que mezclan el regional mexicano y el pop.

“Bronco le apuesta a eso, que esta nueva generación se siga enamorando de este tipo de letras que son más sanas, que es una manera sensual de hablarle al amor sin llegar a la vulgaridad o a la pornografía explícita”, comenta el bajista René Esparza. Guadalupe Esparza confiesa que aunque a la agrupación le cueste trabajo hacer cosas diferentes debido a su historia musical, se siguen atreviendo a incursionar en géneros, como ahora el pop.

“Es algo muy interesante, fuera de lo normal y yo creo que en estos tiempos hay que atreverse a dar pasos que uno nunca pensó en dar”, según señala Lupe.

Lo que descartan es sumarse a la ola de artistas que han incursionado en el reguetón o género urbano al sentir que no forma parte de su esencia.

“Hay corrientes de música que vienen y van, en su momento la quebradita, luego el duranguense, el tribal, ahorita tenemos la banda, la música urbana o el reguetón.

“Mucha gente se sube a esos carritos para vivir ese momento y yo creo que en Bronco solamente los vemos desfilar y seguimos firmes en nuestra esencia musical. Obviamente no estamos peleados con nada de esas corrientes porque vienen a aportar cultura a nuestra música mexicana pero nosotros nos mantenemos firmes en nuestra postura”, indica.

