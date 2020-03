Le Cirque du Soleil despide a 2 mil 600 empleados por el COVID-19

Le Cirque du Soleil (El Circo del Sol) anunció el despido temporal de dos mil 600 empleados, días después de anunciar la suspensión de sus espectáculos permanentes en Las Vegas, Estados Unidos, por la pandemia de COVID-19.

Entre los despedidos se encuentran alrededor de mil 400 técnicos y otras personas que trabajan en la preparación de los espectáculos en la sede de Las Vegas y en las giras alrededor del mundo, así como unos mil 200 artistas.

El pasado domingo El Circo del Sol anunció la suspensión de sus espectáculos permanentes en Las Vegas Mystère, O, Zumanity, KÀ, The Beatles LOVE, Michael Jackson ONE y Blue Man Group.

Esta decisión, que está vigente por un período indeterminado, fue tomada por la dirección de todos los espectáculos debido al brote de la COVID-19 a través de todo el planeta. El circo emplea alrededor de cuatro mil 900 personas en varios países, destacó RCI.

El Circo dijo al diario The Gazette de Montreal, que “la compañía ha cerrado indefinidamente todas sus operaciones hasta que se controle el coronavirus y que sus artistas, empleados y el público no estén más en riesgo.

Sin embargo, estos despidos afectará en menor grado a las mil 600 personas que trabajan en la sede social de la compañía en Montreal, donde solo fueron despedidas unas 100 personas que trabajaban en el espectáculo Under the Same Sky.