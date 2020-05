¿Laura G fuera de Venga la alegría? ¡Esta conductora podría reemplazarla!

La audiencia del programa quiere que Laura G salga del matutino y los rumores apuntan que así será

Parece que la audiencia ganará. El publico de Venga la alegría ha sido un fuerte critico de la conducción de Laura G en el matutino y a través de las redes sociales han manifestado su descontento.

Ahora desde que se anunció que Carmen Muñoz se fue del programa Enamorándonos del mismo canal, se rumora que ella entrará a Venga la alegría y Laura G se irá. ¿Será cierto?

Los mismos cibernautas se han encargado de expresar su descontento por la conducción de Laura G, quien se ha visto envuelta en el escándalo por bullyng a Gomita cuando trabajaba en Sabadazo.

“No nos gusta en el programa, no encaja”, “Lárgate Laura G de VLA”, “no va con el programa”, “ya saquenla pls”, “ya que la Goma dijo como en realidad eres … me caes pésimo”, “Ella y Mariano lo peor de VLA”, son algunos de los mensajes que se dejan leer en las redes sociales.

La propia Laura G se ha encargado de responder a las críticas de sus detractores diciendo: “No, la verdad no me molesta, me llama mucho la atención que dediquen tanta energía en escribir esos mensajes, pero no, la verdad no”, respondió ante la pregunta si le molestaban los comentarios.

