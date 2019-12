Las Pinal y Enrique Guzmán pelean por abuso del bisturí de Alejandra

Luego de que Alejandra Guzmán se convirtiera en el blanco de críticas por sus últimos retoques estéticos en la cara, su papá, el cantante Enrique Guzmán, declaró que está en contra de todos los procedimientos a los que se ha sometido y señaló a Silvia Pinal como responsable de ellos.

El intérprete de “Payasito” reveló que, aunque intento convencer a Alejandra de no realizarse más cirugías, no logró detenerla y responsabilizó a la primera actriz Silvia Pinal de heredarle ese gusto.

“La parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí. No hay forma de decirle que no lo necesita, se lo he dicho en el modo que tú me pidas, ya le dije y no [me hace caso], le encanta la fiesta, ¿qué puedo hacer?, es la parte Pinal de mi hija y yo no puedo hacer nada” dijo el artista en entrevista para Imagen Televisión.

Enrique destacó que, además del hecho de que empeore su apariencia, le preocupa la salud de su hija, pues la pone en riesgo tal y como sucedió en 2009 con el procedimiento de aumento de glúteos mal practicado que la puso en riesgo de muerte y la ha llevado al quirófano en varias ocasiones los últimos años.

“Alejandra y su madre son hijas del bisturí, qué barbaridad, les encanta. ‘¿Qué me puedo arreglar de aquí que no tenga acá?, un pellizquito’, eso es muy Pinal, desgraciadamente. Son tropiezos que tiene la gente por querer tener más redonditas las nalgas, lleva veintitantas operaciones. Bueno ya aprendió, pero ahora se jala aquí, es un mal Pinal, perdón Silvia, lo siento mucho, pero les encanta el cuchillito y no se les va a quitar”, remató.

Poco después de que se hicieran públicas las declaraciones de Guzmán, Sylvia Pasquel salió en defensa de su mamá, Silvia Pinal. “Un señor no debe hablar de una mujer, sea quien sea, y si todavía tiene lazos familiares pues con mayor razón, me parece que debemos empezar a respetar y a dejar de hablar de los demás con tanta facilidad y de manera tan hiriente”.

Frida Sofía rompió el silencio luego de que una joven discapacitada de nombre Libertad Ojeda, que dice ser publirrelacionista, denunciara a través de redes sociales que la hija de Alejandra Guzmán la maltrató y estuvo a punto de golpearla.

Durante una entrevista para el canal de YouTube “Chisme No Like” la joven cantante aseguró que Ojeda es ‘malagradecida’, pues incluso ella le ha dado dinero para ayudarla con su enfermedad. “No soy mala persona, ya estoy hasta la madre de que me hagan ver un diablo cuando no lo soy”, manifestó.

Sobre el comentario de Libertad al respecto de que Frida estaba en ‘estado inconveniente’ cuando ocurrió el incidente, la influencer replicó: “Perdóname, pero ella llegó cayéndose de la silla y yo tenía miedo porque pues yo no me quiero meter en más problemas”.

Manifestado que la única intención de Libertad Ojeda es darse a conocer a través de la controversia, y enviando como prueba la captura de sus conversaciones en donde aparentemente la joven le asegura que será recluida por su adicción y en otra ocasión le pide que la apoye con un mensaje polémico, es que la nieta de Enrique Guzmán desea finalizar con las acusaciones de la publirrelacionista.

