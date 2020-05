Lanzarán libro póstumo de Kobe Bryant

El basquetbolista, nunca dejó de cosechar méritos después de haberse retirado en el 20176 de la NBA. Un hombre lleno de sueños como Kobe Bryant no solo dejar logros en la cancha, también dentro de la literatura, recientemente se anunció que se publicará un libro póstumo del deportista.

© IG: @kobebryant | yquot;Espero que legacy and the queen te inspire a encontrar esa luz mágica dentro… IG: @kobebryant | yquot;Espero que legacy and the queen te inspire a encontrar esa luz mágica dentro para guiarte a través de la oscuridadyquot;.

Su esposa Vanesa Bryant, ha confirmado que este próximo 21 de julio, saldrá a la venta la obra escrita por Kobe la cual lleva el nombre de ‘Geese Are Never Swans’ (Los gansos nunca son cisnes, en inglés). Esta historia se trata de un nadador, de nombre ‘Gus Bennett’, que se prepara para clasificar en los Juegos Olímpicos.

La obra fue coescrita por Kobe y la psicóloga Eva Clark, quien se especializa en salud mental y deporte, también contó con el apoyo de la plataforma ‘Granity Studios’, fundada por el basquetbolista. Y está obra se encuentra conformada por 288 páginas.

© IG: @kobebryant | yquot;La reina del tenis como musayquot;. IG: @kobebryant | yquot;La reina del tenis como musayquot;.

La esposa de la estrella del baloncesto aseguró que esta obra ”destaca perfectamente la naturaleza reparadora que se encuentra dentro del deporte”.

Cabe señalar que este no fue el único libro que escribió el deportista, es autor de ‘Mentalidad Mamba: los secretos de mi éxitos’, en el que narra cómo su trabajo y esfuerzo le llevaron a alcanzar el éxito. Y también ‘Epoca the Tree of Ecrof: Island of the Gods’, que hizo junto con Ivy Claire.

