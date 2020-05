Lady Gaga revela las razones por las que no quería ser amiga de Ariana Grande

Lady Gaga y Ariana Grande sorprendieron a sus fans esta semana con el tema “Rain on me” y como era de esperarse, sus seguidores no pudieron dejar de preguntar por qué habían tardado tanto en realizar alguna colaboración, y Gaga dio una respuesta para ello, no quería acercarse a Ariana , ¿por qué?

La intérprete y actriz aseguró que si no había mostrado interés en ser amiga de Grande fue porque sintió que, de alguna manera, podría ser una mala influencia para la joven estrella del pop, pese a que la intérprete de ‘7 Rings’ dejó en claro desde hace años su gran admiración por la ganadora del Oscar.

“Ariana lleva muchos años insistiendo. Ha intentado mil veces que fuéramos amigas. Pero la realidad es que a mí me daba mucha vergüenza conocerla porque no quería proyectar el alguien tan bello y puro toda la negatividad que llevo dentro”, confiesa Gaga asumiendo toda la culpa.

“Y así hemos estado mucho tiempo hasta que un día ella me llamó la atención. Se puso seria y me preguntó que por qué la estaba evitando. Y era verdad, lo hacía. Pero fue justo a partir de esa conversación cuando nuestra amistad floreció”, reconoció la cantante.

Claro que Gaga no es la única encantada con esta colaboración. Ariana también ha concedido una entrevista explicando lo que ha significado para ella entrar a formar parte del universo Gaga. “Ha sido muy divertido volver a cantar algo pop, porque siento que han pasado años desde la última vez que interpreté un tema así”, afirmó.

“Es gracioso porque yo soy una personalidad pop, pero mis influencias musicales están más cercanas al R&B. Pero Gaga me ha hecho sentir muy cómoda explorando esta nueva faceta, incluso rodando el vídeo, que no puede ser más ella. Para rodarlo tuve que vestirme de una manera muy extraña, como nunca antes. Y me lo pasé genial”, aseguró Ariana.

