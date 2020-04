La polémica reacción del comediante Ricky Gervais a crítica contra los Beckham

Esta no ha sido una semana fácil para los Beckham, quienes han sido blanco de críticas por la estrategia que Victoria implementó para sus empleados durante la contigencia por COVID-19, ahora sumado a un posible nuevo ‘enemigo’, se trata del comediante Ricky Gervais, quien se arriesgó a una disputa con los Beckham después realizar un tweet negativo sobre ‘haber terminado’ con la familia.

La interacción del comediante de 58 años con el tweet ahora eliminado se vinculó con una historia sobre la compañía de moda de Victoria que despidió a 30 miembros de su personal. La ex Spice Girl ha sido objeto de críticas constantes por aprovechar el esquema financiado por los contribuyentes en lugar de utilizar la riqueza de la familia, estimada en 335 millones de euros, para pagar al personal.La controvertida publicación obtenida por que a Ricky le había ‘gustado’, decía: ‘Los malditos Beckhams, perdón, ya terminé con ellos. Me avergüenzo de ellos.’Ricky se ha hecho conocido por sus bromas feroces a expensas de la audiencia de celebridades mientras organiza ceremonias de premios deslumbrantes.Medios británicos se han contactado con representantes de la familia Beckham y Ricky para conocer su postura sobre el tema, sin embargo, no ha habido respuesta.

Por su parte, hace unos días Victoria supuestamente afirmó que es ‘injusto’ que esté recibiendo una reacción violenta después de haber suspendido a 30 de sus trabajadores de la moda en medio de la pandemia de COVID-19.Se dice que la estrella de las Spice Girls, de 46 años, está teniendo la ‘peor semana’ después de las críticas por usar el plan de rescate del gobierno para sus empleados.

