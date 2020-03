La maldición de los mutantes

Hay proyectos cinematográficos que por más que se intenten llevar a cabo o levantar, parecen destinados a no verse en la gran pantalla, algo así como si una especie de maldición los persiguiera.

En esta categoría parece estar The new mutants, el proyecto que concibió hace más de cinco años y que presentaría una versión más oscura de los X-Men menos populares, pero no por ello menos interesantes.

El filme comenzó a cocinarse desde 2015 cuando 20th Century Fox anunció que Josh Boone dirigiría el proyecto basado en el cómic del mismo nombre, cuya narrativa seguiría a un grupo de cinco mutantes, quienes estarían recluidos en un lugar secreto en contra de su voluntad, mientras luchan por conocer y dominar sus poderes.

Ese año Knate Gwaltney, uno de los guionistas del proyecto, dijo que la cinta sería más como un filme de terror que como una cinta de superhérores, palabras que emocionaron a los fans del cómic, quienes supieron en 2016 que en el elenco estaría Maisie Williams, popular por su personaje de Arya Stark en la serie de Game of thrones y quien daría vida al mutante Wolfsbane, quien como su nombre lo indica, tiene la habilidad de convertirse en lobo.

En noviembre 2016 se dio a conocer que la filmación se llevaría a cabo ese año en Montreal, con un estreno tentativo para inicios de 2018.

Durante la filmación, que se llevó a cabo en el Hospital Estatal de Medfield, el director Josh Boone dijo que al equipo le habían pasado cosas paranormales durante el rodaje.

Tras terminar su posproducción a finales de 2017, se hizo un focus group y tras ello el equipo tuvo que regresar a filmar escenas extras por que el resultado no había convencido a la audiencia.

Eso hizo que el estreno fuera el 13 de abril de 2018. ¿Por qué no se logró estrenar en esa fecha? La respuesta tienen un nombre: Deadpool.

La secuela del filme de Ryan Reynolds fue el culpable; ambos proyectos de Fox no podían competir entre sí, lo que hizo que la compañía retrasará el estreno de The new mutants para el 22 de febrero de 2019, casi un año después.

Aunque la nueva fecha era esperada por millones de fans, en 2019 se concretó la compra de Fox por parte de Disney, que decidió darle prioridad al estreno de Dark Phoenix sobre Los nuevos mutantes, pero la mala crítica y tibia recepción en taquilla de la historia de La fénix oscura hizo que la compañía pusiera en pausa el lanzamiento de The new mutants.

Finalmente, en agosto de 2019 Disney anunció que la nueva fecha y “definitiva” sería el 3 de abril de 2020.

Dos años después de la fecha original, lo cual por fin rompería con la mala racha que había vivido esta película que, parecería, se negaba a llegar a la gran pantalla.

Con la fecha más cerca, también llegaba un nuevo, temido y letal enemigo, el coronavirus, la pandemia que ha hecho que diversos proyectos retrasen su estreno y que logró que Disney pospusiera el lanzamiento de esta anticipada película. Aunque la compañía tiene nuevas fechas para otros filmes como Mulan, nada se sabe del día en que llegue The new mutants a los cines, incluso algunos medios especializados señalan que serán en 2021 o incluso se especula que la cinta al final será lanzada directamente en DVD, Video on Demand o a través de su plataforma Disney Plus.

Me gusta: Me gusta Cargando...