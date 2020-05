¡La Bebeshita al quirófano! Le urge revertir daño por mala cirugía

Hace tres años, Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, del programa Enamorándonos, decidió ponerse implantes de bubis para sentirse más segura de sí misma. Con el paso del tiempo, y debido a que su anterior cirujano no se los puso en el lugar correcto, vinieron las consecuencias: fuertes dolores y posible contractura. Ante ello, acudió a otro consultorio, donde le aseguraron que no es nada de gravedad, pero tendría que ser intervenida nuevamente. Platicamos con la polémica joven, quien nos habló de lo sucedido y dejó en claro que ser sexy en las redes es lo suyo.

“ME LOS COLOCARON ENCIMA DEL MÚSCULO”

¿Qué pasó con tus implantes?

Comencé con complicaciones por la manera en que me los colocaron, que fue encima del músculo, y eso hace que se encapsule el implante. Yo no sabía que me los habían puesto así, y ahora tengo dolores.

¿Cómo notaste esto?

Yo duermo boca abajo, y me sentía incómoda, me lastimaba, porque el implante se puso duro. Fui con otro cirujano y me explicó lo que estaba pasando.

¿Hace cuánto pasó?

Cuatro meses. Al principio pensé que era normal, que se trataba de mi periodo, pero no vi ningún cambio y fue empeorando todo.

¿Desde cuándo tienes los implantes?

Hace como tres años. Lo decidí porque, cuando bajaba de peso, me bajaban las bubis, y cuando subía, estaba “chich…”. No me gustaba esa inestabilidad, así que pensé en ponerme los implantes y tenerlas más seguras.

“ME HACE SENTIR MÁS SEGURA Y PLENA”

¿Cuántas tallas te aumentaste?

Realmente me puse poquito porque yo ya tenía mucho; pasé de talla C a DD. Mi familia es chich…, no me aumenté todo porque ya viene de herencia.

¿Cambió la forma de ver tu cuerpo?

Más que nada, me siento a gusto con mi ropa y con lo que sea que me ponga; me hace sentir más segura y más plena. Hoy me da confianza en mí misma y luzco más bonita, atractiva.

¿Te gustaría aumentarte más tallas?

El doctor dice que como me voy a poner el implante abajo del músculo, puede que se me vea un poco menos, pero estoy bien con mi talla, siento que ya tengo demasiado. Haremos unas pruebas, y estoy emocionada por la cirugía.

Te vimos muy ardiente en tus redes con una foto semidesnuda…

La ociosidad de la cuarentena te orilla a hacer cosas así y luego dices: “¡¿En qué estaba pensando cuando la subí?!”. La verdad es que sólo me divierto.

Has recibido críticas y comentarios muy subidos de tono…

En realidad, a mí me da igual lo que la gente opina, me vale. Nunca me ha importado, porque yo soy como soy, digo lo que pienso y hago lo que quiero. Deseo que la gente tenga esa mentalidad y diga: “Hoy salgo vestida como quiero, aunque me digan ridícula”. Que hagan lo que quieran.

CONTRACTURADA Y CON BACTERIA

Platicamos con el maestro en cirugía estética Alexis Mujica, y esto fue lo que nos dijo sobre la operación.

¿Qué pasó con los implantes de Daniela?

Otro cirujano se los colocó por encima de la glándula mamaria. El peso natural, más los senos y piel de Daniela, hizo que se cayeran y ocasionaran una contractura capsular. Sumado a eso, tuvo un problema llamado mastitis.

¿Qué es eso?

Se le metió una bacteria a través del pezón y causó un proceso infeccioso; afortunadamente ya se controló con tratamiento médico. Empezó a tener dolor en los senos, se pusieron rojos y muy calientes.

¿Qué procedimiento llevará a cabo para el problema de sus implantes?

Haremos cirugía, están muy caídos y no se ven estéticos. Vamos a hacer que se vean muy bonitos, levantados, y duren más tiempo.

¿En qué consistirá?

En abrir y sacar el implante, buscar el músculo, colocarlo por debajo, cerrar, quitar piel y tejido graso para que el seno se quede como un dermobrasier.

¿Es de riesgo la cirugía?

Como en todos los casos, en un paciente sano los resultados son muy buenos. La haremos en un quirófano con todas las medidas de seguridad. El riesgo es bajo.

