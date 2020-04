Kate del Castillo indignada con Televisa por llamar a Roxana Castellanos a trabajar

El día de ayer Kate del Castillo y su hermana la periodista Veronica se conectaron en un video en vivo mediante Instagram en donde por más de una hora platicaron del coronavirus, de cómo ellas se cuidan no saliendo de casa y demás.

Sin embargo Kate se mostró preocupada por su amiga Roxana Castellanos, ya que aseguró que Televisa ya la mandó a llamar para presentarse a trabajar.

La actriz se molestó cuando se enteró que su amiga la Rox tiene que ir a trabajar.

”Me preocupa la Rox, Roxana Castellanos que es mi amiga y está en México, sabes que Televisa le dijo que ya tiene que volver a trabajar, entonces está ahí en Televisa en el estudio, tiene maquillistas, o sea ‘Susana Distancia’, cero”.

Roxana actualmente es conductora del programa Cuéntamelo ya.

Y pese a que Vero le dijo que no se preocupara ya que la empresa está teniendo todos los protocolos de desinfección, Kate aseguró que no está bien que vayan: ”se me hace una falta de consciencia, aquí en Estados Unidos todos los programas los están haciendo desde sus casas. Se me hace horrible que hagan eso, acá cada quien como podemos”.

