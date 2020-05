¡Karla Panini se está volviendo santa! Asegura que vive una purificación

Panini ha sido constantemente atacada por “bajarle” el marido a su mejor amiga, Karla Luna, quien falleció a causa del cáncer hace tres años

Los ataques y reproches a Karla Panini no han parado, y aunque de momento parece que las aguas se calman, la tormenta vuelve sobre ella, pues el público, hasta quienes no la conocía, hoy saben la truculenta historia que vivió al “robarle” el marido a quien se pensaba era su mejor amiga, Karla Luna, quien además había sido diagnosticada con cáncer, y finalmente, perdiera la batalla contra este duro padecimiento.

Tras darse a conocer el romance extramarital de Américo Garza, entonces esposo de Karla Luna y padre de sus dos hijas menores, el matrimonio terminó para que Garza volviera a casarse ahora con la amiga y compañera de trabajo de su exmujer, quienes obviamente, terminaron la amistad de año y la relación laboral en el programa Las lavanderas.

Ante los ataques e insultos, Panini ha tratado de defenderse de distintas maneras, incluso, cerrado sus redes sociales, aunque posteriormente las retoma. Es sabido además, que la “comadre güera” pertenece a la religión cristiana, y ahora, toma la tribuna de su iglesia para hablar de lo que ha vivido tras toda esta historia de “amor y traición”.

En el programa de Elisa Beristáin y Javier Ceriani, publicaron un video en el que Panini da un discurso al respecto en el que habla de una “purificación en su vida”.

“Mándame las pruebas más difíciles, haz que todo se vuelva oscuro y gris, si es necesario, pero quiero pararme en un escenario para hablar de Ti hasta que muera…” comenzó su petición refiriéndose a Jesucristo.

“Desde finales del año pasado vivo en la purificación más difícil y dolorosa de mi vida y un desierto en el que el señor me está preparando para servirlo”, se escucha a la exesposa del comediante Óscar Burgos.

“Ha venido una de las pruebas más grandes a mi vida, el amor de vida que es mi padre tiene cáncer, he sido humillada públicamente, he tenido que obedecer al señor y he encontrado la gloria en esa humillación pues los que serán humillados serán exaltados”, indicó.

La también locutora de radio afirmó que se ha sentido muy dañada por los comentarios que la gente hace en su contra en redes sociales, y como recordamos, dijo que lo llevará hasta los juzgados para terminar con los insultos y difamaciones.

