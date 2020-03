Jolie se reúne con su hijo mayor

Después de que el año pasado la actriz estadounidense Angelina Jolie, acompañara a su hijo Maddox a instalarse dentro de la Universidad Yonsei, de Seúl, para estudiar bioquímica y tuvieran una difícil despedida, por fin se reunieron, debido a que sus clases fueron canceladas ante la pandemia por COVID-19.

El chico de 18 años volvió a Estados Unidos desde Corea del Sur para estar en cuarentena junto a sus hermanos Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

En tanto, planea concentrarse en sus estudios del idioma ruso y coreano hasta que su universidad reabra sus puertas, mientras que el resto de la familia hace actividades como seguir con estudios, preparar la comida y tocar algún instrumento.

Angelina finalmente tiene reunidos a sus hijos, luego de que esta semana la actriz hiciera una donación de un millón de dólares a los niños afectados por la pandemia y el cierre de escuelas a través de la asociación No Kid Hungry.

“A partir de esta semana, más de mil millones de niños no van a la escuela en todo el mundo debido a cierres relacionados con el coronavirus.

Muchos niños dependen del cuidado y la nutrición que reciben durante el horario escolar, incluidos casi 22 millones de niños en Estados Unidos que dependen del apoyo alimentario”, dijo Jolie en un comunicado publicado por diversos medios internacionales.

Aún no se sabe si Maddox verá a Brad Pitt, pues su relación con él no es buena después de un altercado familiar en un avión, que produjo que Angelina Jolie le pidiera el divorcio al actor de Once Upon a Time in Hollywood.