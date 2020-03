Jolette presentó pérdida de olfato antes de saber que tenía COVID-19

La exacadémica y conductora de Cuídate de la Cámara, Jolette, anunció este jueves que dio positivo a Covid-19. En entrevista comentó que hace dos semanas empezó a tener síntomas que la alertaron.

“El problema fue que no presentaba fiebre. No salí de viaje, fui con una doctora otorrino que me dijo que necesitaba la prueba porque no tenía fiebre y por eso seguí dos semanas así, me dio un tratamiento contra la influenza pero no me hizo absolutamente nada, tenía tos, congestión nasal seca, dolor muy fuerte de cabeza, de ojos y cansancio, cierta diarrea, menos fiebre”.

Cuando se preocupó fue cuando perdió completamente el olfato y no podía oler ni su perfume ni los alimentos, y luego, cuando comenzó a sentir algo como gas en los pulmones.

“Yo hablé primero a la prueba telefónica (información que ha proporcionado el gobierno para detectar casos), con la que llegaban a tu casa, pero me pusieron en lista de espera. El hospital más cercano que tengo es el Ángeles Interlomas, entre la radiografía y la prueba ya me gasté 25 mil pesos”.

Jolette contó que decidió ir ella al hospital porque esperó dos días a que la atendieran al llamar al teléfono, y se desesperó porque se sentía mal.

Tampoco ha estado en mucho contacto con la gente, ya que dice, terminó una relación hace dos meses y no ha salido de casa, por lo que la fuente de contagio, dice, pudo haber sido en una cena con amigos que venían de Los Ángeles, hace dos semanas.

“En esa cena había un grupo musical que iba a tocar acá en México y mi amigo también venía llegando de Los Ángeles. Mi amigo estaba tosiendo y estornudando y yo de broma le dije ¿no será Coronavirus? y me dijo que no, que era alérgico a los aires acondicionados. Allí tuve un presentimiento”.

Desafortunadamente, aunque ella ya avisó a su amigo de su estado de salud, él (cuyo nombre no quiso revelar por ahora), sigue teniendo una vida normal.

“La semana que yo caí en cama estuvimos en contacto vía telefónica, él tenía dolor de cabeza y estaba estornudando pero ha hecho reuniones y se está yendo a Acapulco ahorita porque no quiere guardarse, la doctora le pidió resguardarse en casa”, comentó.

En el hospital le hicieron radiografías y encontraron dos puntos sospechosos en sus pulmones, por lo que dijo, definirán si debe permanecer hospitalizada o si pasa la cuarentena en casa. Ella ya ha sufrido dos pulmonías.

Actualmente, su familia la está apoyando económicamente, ya que no cuenta con seguridad social, y señaló que su jefe en “Cuídate de la Cámara”, Edy Smol, le ha brindado apoyo hasta ahora, pero no sabe qué va a pasar con su sueldo en siguientes semanas, ya que es el ingreso con el que se sostiene.

“No tengo ni idea, apelo a su buen corazón, yo vivo de ese sueldo, con eso como, con eso pago la renta y puedo comprar mis medicinas, con el de Cuídate de la Cámara”.

Aclaró que no puede haber contagio con sus compañeros de “Cuídate de la Cámara” porque lleva cuatro semanas sin grabar. Y lamentó no poder ver a un sacerdote (ella es muy religiosa) para poder sentirse en paz, por ello pidió a sus seguidores que oren por ella lo más que puedan, o que le manden buenas vibras.