Joker lidera las nominaciones para la edición 92 de los Premios Oscar

La Academia de Hollywood anunció este lunes a los nominados para la edición 92 de los Premios Oscar, cuyos ganadores se darán a conocer en una ceremonia que se celebrará el 9 de febrero próximo en Los Ángeles.

El esperado anuncio corrió a cargo del actor coreano-estadounidense John Cho y la actriz y productora Issa Rae, creadora de series web como Awkward Black Girl.

La lectura completa de los nominados fue dividida en dos bloques.

Primero se dio tiempo a las categorías más técnicas y el anuncio acabó con las artísticas.

Destaca en el anuncio que México nuevamente tiene presencia en los reconocidos premios, pues el connacional Rodrigo Prieto está nominado en la categoría de Mejor Fotografía, por su trabajo en la cinta El Irlandés.

Cabe subrayar también que Joker es el largometraje que lidera las nominaciones a los Oscar con once candidaturas, seguida de El Irlandés, 1917 y Érase una vez en… Hollywood, que tienen diez menciones por cabeza, según anunció la Academia de Hollywood.

La película española Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, será candidata en dos apartados: mejor cinta internacional y mejor actor con Antonio Banderas.

Otra cinta española, Klaus del director Sergio Pablos, va por el Oscar a la mejor película de animación.

Otros protagonistas latinos destacados entre los nominados son el equipo de efectos visuales de The Irishman, donde figuran varios latinos bajo la supervisión del argentino Pablo Helman; y la brasileña Petra Costa (mejor documental con The Edge of Democracy).

Aquí la lista completa de quienes compiten por una estatuilla:

Mejor película:

*Ford v. Ferrari

*The Irishman

*Jojo Rabbit

*Joker

*Little Women

*Marriage Story

*1917

*Once Upon a Time … in Hollywood

*Parasite.

Dirección:

*Bong Joon Ho, Parasite

*Sam Mendes, 1917

*Todd Phillips, Joker

*Martin Scorsese, The Irishman

*Quentin Tarantino, Once Upon a Time … in Hollywood.

Actor:

*Antonio Banderas, Dolor y gloria

*Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time… in Hollywood

*Adam Driver, Marriage Story

*Joaquin Phoenix, Joker

*Jonathan Pryce, The Two Popes.

Actriz:

*Cynthia Erivo, Harriet

*Scarlett Johansson, Marriage Story

*Saoirse Ronan, Little Women

*Charlize Theron, Bombshell

*Renée Zellweger, Judy.

Actor de reparto:

*Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

*Anthony Hopkins, The Two Popes

*Brad Pitt, Once Upon a Time … in Hollywood

*Joe Pesci, The Irishman

*Al Pacino, The Irishman.

Actriz de reparto:

*Kathy Bates, Richard Jewell

*Laura Dern, Marriage Story

*Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

*Florence Pugh, Little Women

*Margot Robbie, Bombshell.

Fotografía:

*The Irishman, Rodrigo Prieto

*Joker, Lawrence Sher

*The Lighthouse, Jarin Blaschke

*1917, Roger Deakins

*Once upon a Time…in Hollywood, Robert Richardson.

Guion adaptado:

*The Irishman, Steven Zaillian

*Jojo Rabbit, Taika Waititi

*Joker, Todd Phillips, Scott Silver

*Just Mercy, Destin Daniel Cretton y Andrew Lanham

*Little Women, Greta Gerwig

*The Two Popes, Anthony McCarten.

Guion original

*Knives Out, Rian Johnson

*Marriage Story, Noah Baumbach

*1917, Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns

*Once Upon a Time… in Hollywood, Quentin Tarantino

*Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han.

Música original:

*Hildur Guðnadóttir, Joker

*Alexandre Desplat, Little Women

*Randy Newman, Marriage Story

*Thomas Newman, 1917

*John Williams, Star Wars: The Rise of Skywalker.

Diseño de vestuario:

*The Irishman

*Jojo Rabit

*Joker

*Little Women

*Once Upon a Time… in Hollywood.

Corto animado:

*Dcera (Daughter)

*Hair Love

*Kitbull

*Memorable

*Sister.

Efectos visuales:

*Avengers: Endgame

*The Irishman

*The Lion King

*1917

*Star Wars: The Rise of Skywalker.

Cortometraje:

*Brotherhood

*Nefta Football Club

*The Neighbors’ Window

*Saria

*A Sister.

Cortometraje documental

*In the Absence

*Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

*Life Overtakes Me

*St. Louis Superman

*Walk Run Cha-Cha.

Largometraje documental:

*American Factory

*The Cave

*The Edge of Democracy

*For Sama

*Honeyland.

Canción original:

(I’m Gonna) Love Me Again, de Rocketman

*I’m Standing With You, de Breakthrough

*Into The Unknown, de Frozen II

*Stand Up, de Harriet

*I Can’t Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4.

Película largometraje internacional:

*Corpus Christi (Polonia)

*Honeyland (Macedonia del Norte)

*Les Miserables (Francia)

*Dolor y gloria (España)

*Parasite (Corea del Sur).

Edición:

*Ford Vs. Ferrari

*Jojo Rabbit

*The Irishman

*Joker

*Parasite.

Diseño de producción:

The Irishman

*Jojo Rabit

*1917

*Once Upon a Time… in Hollywood

*Parasite.

Maquillaje y peinado:

*Bombshell

*Joker

*Judy

*Maleficent: Mistress of Evil

*1917.

Mezcla de sonido:

*Ad Astra

*Ford v Ferrari

*Joker

*1917

*Once upon a Time…in Hollywood.

Edición de sonido:

*Ford v Ferrari

*Joker

*1917

*Once Upon a Time… in Hollywood

*Star Wars: The Rise of SkyWalker.