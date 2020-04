Jacky Bracamontes muestra fotos inéditas de cuando fue a Miss Universo

Jacqueline Bracamontes es una conductora originaria de Jalisco que saltó a la fama tras ganar el Nuestra Belleza México, hecho que le permitió representar al país en Miss Universo en el año 2001. A casi dos décadas de haber estado en la competencia internacional, la también actriz recordó con nostalgia su participación y compartió con sus seguidores de redes sociales algunos videos y fotografías exclusivas de su paso por el certamen de belleza.

En su cuenta de Instagram, la conductora de Netas Divinas aseguró que no había visto un video de cuando llegó a la fase preliminar de Miss Universo, por lo que se sentía muy agradecida por haber encontrado la grabación.

En las imágenes se puede ver a Bracamontes desfilando por la pasarela con un vestido inspirado en la cultura mexicana, con un elegante traje de noche y en traje de baño junto a Miss Estados Unidos y Miss Canadá.

En las siguientes fotografías, se puede ver a Jacky Bracamontes con diferentes estilos, con una gran sonrisa y portando la banda de Miss México: “Una joya encontrarme con esto”, escribió la conductora.

La publicación obtuvo más de 163 Me Gusta y casi dos mil comentarios en los que sus seguidores halagan su belleza, incluso algunos famosos se sumaron a los elogios, como Diego Boneta, Andrea Legarreta y Lupita Jones, quien ganó Miss Universo en 1991 y actualmente es la Directora Nacional del Concurso Mexicana Universal.

Secretos de Jacqueline Bracamontes en Miss Universo

A principio de este año, la actriz reveló que a los 19 años convenció a sus padres para que la dejaran participar en Nuestra Belleza México y tras resultar ganadora tuvo un año para prepararse para Miss Universo.

“Desde que participé en Nuestra Belleza México, que te vas desde un mes antes a concursar, a todas nos ponen a dieta, comen pechuga y lechuga”, comentó en entrevista para el programa Roger González Presenta.

Bracamontes aclaró que nunca la obligaron a someterse a cirugías estéticas; sin embargo, recalcó que le fue muy difícil aceptar la dieta que se le impuso, pues no quería bajar de peso.

“En Nuestra Belleza México era complicado porque yo no quería enflacar (…) fue la época en la que más flaca he estado en toda mi vida, pesaba como unos 52 o 53 kilos, mido 1.70. Veo mis fotos en Miss Universo y se me veían las costillas de fuera, lo bueno es que en ahí sí nos ponen unos manjares”, comentó.

