J Balvin busca reinventarse con su disco Colores

Para el cantante colombiano J Balvin los colores y la música son un idioma universal.

Por eso los unió en su nuevo álbum, Colores, un proyecto audiovisual con el que espera reencontrarse con su público y sorprenderlo. “La música es una forma de expresión, pero la mía es vibrar alto, que a la gente le guste verlo, que le cause felicidad, que le cause alegría, que le cause bienestar, cuando escuchen el álbum y vean la parte visual”, expresó Balvin en una entrevista realizada en Miami.

Colores, que salió a la venta el jueves, incluye 10 nuevas canciones, cada una con el nombre de un color, incluyendo Amarillo, Azul, Rojo, Rosado, Morado, Arcoíris, Negro y Verde.

Cada tema, a su vez, viene con su respectivo video musical, dirigido por Colin Tilley.

“Cada uno con un mundo muy especial, muy original, elevado” para que la gente se sorprenda, explicó el ganador de cuatro Latin Grammy, vestido con una camiseta negra con un dibujo amarillo de una flor sonriente en el frente.

El lanzamiento tiene lugar en momentos en que el mundo entero se encuentra azotado por una pandemia de coronavirus, con gran parte de la población encerrada en sus casas para evitar el contagio.

Decenas de artistas internacionales han cancelado conciertos y otros, como Alejandro Sanz y Juanes, han optado por ofrecer presentaciones gratuitas en línea desde sus casas.

El intérprete de éxitos como Con altura y Mi gente, explicó que para darle el nombre a cada canción, él y los miembros de su equipo cerraban los ojos, la escuchaban y luego cada uno decía qué color lo conectaba con ese tema.

“Tiene que ver con las emociones que transmite (ese color), nada más que eso”, dijo Balvin, tras señalar que el color que predominaba entre los que hacían el ejercicio, era luego el nombre de la canción.

La idea era hacer un álbum fácil de recordar y que el público pudiera conectar rápidamente las canciones con el color que las identifica. Pero además del elemento audiovisual, quiso darle a su sexto disco otro sello de distinción.

Balvin, quien en 2019 lanzó el álbum Oasis junto al reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, quiso alejarse esta vez de las tendencias predominantes de los duetos y las canciones interpretadas por varios artistas. Decidió, en cambio, incluir sólo dos colaboraciones: con Mr. Eazi, en Arcoíris, y su productor Sky Rompiendo en Verde.

“Veía como una vertiente de todo el mundo haciendo muchas canciones entre varios. Me gusta, me parece muy cool, pero quise como volver a arriesgarme”, explicó el superastro del reguetón sobre su decisión. “Me quiero arriesgar a ser yo solo y que el público se reconecte con el artista, no por las colaboraciones. Por el artista solo”.

Balvin, quien cuenta con más de 65 millones de seguidores en redes sociales, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Reciente participó como invitado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Jennifer López y Shakira en Miami. “Los sueños son los que me permiten seguir reinventándome”, aseguró.

