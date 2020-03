Inaugurarán exposición “Jorge Yázpik. obras” en el museo Federico Silva escultura contemporánea

La Secretaría de Cultura (SECULT), invita a la inauguración de la exposición “Jorge Yázpik. Obras” este viernes 28 de febrero a las 21:00 horas, en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, donde obra incorpora valores intangibles: el vacío, el aire, el contexto, la luz, en armonía con las formas originales de la piedra, la es entrada libre.

En esta ocasión el museo expondrá 21 esculturas que, el autor decidió que no tengan títulos, porque no lo requieren, las mismas obras lo desdeñan, porque no pretenden enunciar nada, ni una frase significativa, ni una onomatopeya. Son mudas y se ubican entre el no sonido y el no ruido: o lo que es lo mismo, dependen de la elocuencia del silencio.

Yázpik toma a la materia como origen y sentido, limitándose a realizar unas cuidadosísimas intervenciones, ligeras y casi de joyería, para que resplandezca el objeto en sí mismo y en su dimensión relacional: el peso o la masa de la piedra en contacto con la luz, en vínculo con el espacio circundante.

Un efecto paisajístico que le es tan característico. Digamos que deja al material ser: lo “oye” y se funde con él hasta casi diluirse. Y esto lo logra con ligereza, por eso pese a su tamaño pareciera que las esculturas flotan de alguna misteriosa manera; levitan en trance místico, pues devienen deidades de la lejanía.

Jorge Yázpik, nace el 26 de julio de 1955 en la Ciudad de México e inicia sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (San Carlos) en 1977.

Su obra ha sido expuesta en numerosas galerías y museos de México y el extranjero, tanto de manera individual como colectiva. En 1980 participó en la Primera Bienal Internacional de Montevideo, Uruguay; en el Museo Nacional de Bellas Artes de Montevideo; así mismo, se ha presentado en la Galería 9 de Lima, Perú; en el Museo de Arte Moderno de Tertulia, Cali en Colombia; en la Casa de México en Paris, Francia; en la Galería Retting en Santa Fe, Nuevo México, E.U.A.; en el Museo de Arte Moderno de la Cd. de México; en las Galerías Juan Martín y Metropolitana de la Cd. de México; en el Museo del Pueblo de Guanajuato, dentro de las celebraciones del XXVII Festival Internacional Cervantino, donde se conmemoró el centenario del nacimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges, entre otras muchas exposiciones.

En el Museo Federico Silva expuso su obra en el año 2006. En el 2008 en el Instituto Nacional de Antropología e Historia expuso y sus esculturas cobran un gran significado, sus

presentadores resaltaron la estrecha relación que su obra guarda con la escultura mesoamericana.

En 2004-2005 en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en el taller de experimentación tridimensional coordinado por el escultor Jorge Yázpik y asistido por los diseñadores Carlos y Martín Soto y un grupo de estudiantes de arquitectura y diseño de la misma Facultad de Arquitectura muestran las razones y coincidencias para relacionar la obra de Yázpik con el quehacer y creación arquitectónica.

