Horacio Franco da positivo a COVID-19

Horacio Daniel Franco Meza, músico y director de orquesta mexicano, destacado en la interpretación de la flauta de pico, anunció a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba de COVID- 19 tras regresar de una gira por Nueva York, epicentro del virus en EUA.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde explicó que fue a partir de los 13 días de haber regresado a México, que comenzó a sentir malestares físicos, lo que le hicieron acudir al hospital para realizarse la prueba que reveló que está contagiado de coronavirus.

“Después de 13 días de haber llegado de gira por NY y con diversos malestares no severos que me hicieron ir a dar ayer al hospital, salió mi prueba del COVID 19: positiva.

Por lo que pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones.

“Por lo que más quieran: quédense en sus casas y guarden sana distancia”.

En la misma red social, Franco comparte en una publicación fijada, que confía en que el trabajo del presidente López Obrador ayudará.

“Con o sin gobiernos, mi carrera se ha sostenido incorruptible por 41 años. Por mis principios no he sido lambiscón de ningún gobierno. A los anteriores no los apoyé y sin embargo me dieron trabajo. No persigo nada con apoyar a @lopezobrador. Solo confío en que su proyecto ayudará”.