Hijos de Lety Calderón no extrañan a su papá

Lety Calderón confesó que sus dos hijos no extrañan a Juan Collado

Como nunca, Lety Calderón habló de su relación con su exesposo y padre de sus dos hijos Juan Collado y cómo se siente ante el hecho de que su expareja permanezca preso.

“No ha sido fácil la noticia. Me duele muchísimo y siempre le dedico un pensamiento positivo. Ahora que estoy tanto tiempo con mis hijos platico con ellos y de una u otra manera tocamos el tema. Siempre les hablo con la verdad y es algo que nos ha afectado familiarmente, económicamente y en otros aspectos de la vida”, comentó la actriz al programa Suelta la sopa.

Ante la pregunta de la conductora sobre que si sus dos hijos le manifestaron el algún momento que extrañaban a su padre, respondió: “No”.

“No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón, pero es la verdad. Yo los entiendo, porque para ellos es normal porque no han convivido con él. Antes lo veían una vez al mes, luego a veces los buscaba a la casa para llevarlos al colegio; después no, porque la escuela está muy cerca”, comentó.-

Y siguió diciendo en la entrevista: “Al principio me dolía y a ellos no, porque no han vivido una sola vacación con su papá, una navidad completa con su papá no la han vivido. A la larga he agradecido estas ausencias, porque de lo contrario en estas circunstancias estarían sufriendo”, expresó.

Lety Calderón, de 51 años, tuvo dos hijos con Juan Collado, Luciano y Carlos. La pareja estuvo junta del 2002 al 2010.

Me gusta: Me gusta Cargando...