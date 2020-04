Hijos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado tienen sarampión

Fernando del Solar poco a poco se recupera del grave problema de salud que tuvo en diciembre de 2019, cuando le diagnosticaron neumonía, que lo obligó a permanecer internado en un hospital. Ahora ya se encuentra en casa y para estar más alegre recibe la visita de los hijos que tuvo al lado de Ingrid Coronado, Luciano y Paolo.

Fernando compartió que esa es la dinámica que estableció con Ingrid, los niños pasan una semana con él y la otra con su mamá; pero en la más reciente visita de Luciano y Paolo a la casa de sus papá, él noto que no se sentían bien, por lo que después de una valoración de los síntomas que presentaban, se descubrió que tienen sarampión.

Sumado a la pandemia de coronavirus, el sarampión presentó un repunte de infectados en el país, siendo la zona más afectada Ciudad de México, con 113 casos reportados, cinco veces más que los vistos en el 2019, como lo informó Expansión Política en el artículo La otra epidemia en México: casos de sarampión aumentan 2,725% en un mes, el pasado 4 de abril.

“En mi caso, estoy con mis hijos que desgraciadamente, desde el jueves pasado, les dio sarampión. Empezaron con ronchitas por todo el cuerpo; obviamente, rápidamente le pregunté a mi madre: ‘¿Me pusiste la vacuna del sarampión?’, me dijo: ‘¡Sí, sí!, quédate tranquilo’. Por suerte, a mí no me pegó y los chicos ya van de salida”, dijo.

Explicó Del Solar. Tras su problema de salud, Fernando toma todas las medidas necesarias de seguridad y también las recomendaciones sanitarias que emitió la Secretaria de Salud para evitar el contagio del COVID-19, por lo que realiza la cuarentena y trata de llevar una rutina en casa que le permita fortalecer su sistema inmunológico.

