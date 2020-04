¿Habrá reconciliación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez? José Eduardo lo revela

José Eduardo Derbez fue claro respecto a la relación que llevan sus padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, y una reconciliación entre los dos se ve muy lejana, según consideró.

El actor admitió que desde que recuerda sus papás siempre se han llevado mal, incluso se ha preguntado cómo es que llegaron a enamorarse…

“Yo creo que así de lejitos los dos, mucho mejor, son agua y aceite. Yo siempre me he preguntado cómo se enamoraron si son agua y aceite, o sea no entiendo”, señaló José Eduardo en entrevista con videollamada con Alejandra Espinoza.

El primogénito de Victoria Ruffo considera que ni su boda (cuando suceda) servirá para que su mamá y su papá puedan hacer las paces.

“Lo he pensado muchísimas veces, el día que me case pues ahí van a estar los dos, obviamente a muchos metros de distancia, ¿no? No en la misma mesa”, dijo el también youtuber sobre su progenitores, quienes se separaron en 1997.

Por último, José Eduardo Derbez sentenció: “Yo creo que su relación siempre ha sido mala y va a seguir mala y seguirá mala por el resto de nuestras vidas”

