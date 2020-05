‘Grey’s Anatomy’: Primer vistazo a Meredith Grey en el final de ‘Estación 19’

No cabe duda de que el atropellado final de temporada que sufrió Grey’s Anatomy no ha dejado de darnos noticias; y es que recordemos que debido al parón del rodaje el seriado médico no alcanzó a grabar los últimos episodios de la entrega 16 y, aunque no cerró mal, se sintió anticlimático e hizo falta ese gancho que caracteriza a la trama que nos deja al borde del asiento. El spin-off: Estación 19 sí terminó el rodaje y el próximo jueves 14 de mayo se estrenará su final de temporada con el capítulo titulado: “Más fuerte que una bomba.”

El primer avance recién salió y confirma que el episodio tendrá varias apariciones de los médicos del Grey Sloan Memorial, como Meredith Grey (Ellen Pompeo), Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), Teddy Altman (Kim Raver), Carina DeLuca (Stefania Spampinato), Miranda Bailey (Chandra Wilson) y Levi Schmitt (Jake Borelli). Estos nombres no son más que buenas noticias para los fans, ya que de cierta manera es una extensión de todo lo que nos perdimos y seguramente muchos guiños a lo que iba a ser el final de Grey’s Anatomy, ya que ambas series iban a realizar nuevamente un crossover en sus episodios finales.

En Estados Unidos se planeaba primero pasar el final de temporada de Estación 19, para que se enlazara consecutivamente con el de Grey’s Anatomy. Desafortunadamente los planes tuvieron que cambiar tanto para los bomberos, como para los cirujanos. Aún no sabemos si algunos personajes de la serie médica tendrán alguna implicación importante dentro de Estación 19, pero de ser así será un gran episodio. Por lo pronto, en el avance no se revela mucho, aunque sí aparece Grey en un fragmento.

Krista Vernoff, showrunner de Grey’s Anatomy, confesó a TV Line que ya trabaja con los guionistas vía remota para la temporada 17. Se supondría que de atender a la agenda que siempre han mantenido, el próximo julio iniciarían grabaciones, pero la realizadora prefiere no adelantarse a dar una noticia así, cuando no sabe cómo estará la situación para esas fechas.

De momento la mayor intriga quizá sea despejada en el final de la tercera temporada de Estación 19. ¿La bomba mencionada en el título del episodio matará a alguno de los personajes principales? ¿Podría ser DeLuca (Giacomo Gianniotti)? Los rumores y teorías son muchas, así que paciencia y esperemos a ver.

Me gusta: Me gusta Cargando...