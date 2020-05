Gigi Hadid habla por fin de su embarazo

El embarazo de Gidi Hadid es una de las gratas sorpresas que han recibido sus fans en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo por el coronavirus.

Fue el pasado 28 de abril cuando el portal reveló el embarazo y horas después la mamá de la modelo lo confirmó asegurando que no podía esperar más por ser abuela.

Ahora fue la propia Gigi quien dio detalles de cómo vive esta nueva etapa al lado de su novio, el ex Zayn Malik.

‘Desearíamos haberlo anunciado en nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por los buenos deseos y el apoyo de todos’, dijo la joven de 25 años en entrevista virtual con Jimmy Fallon.

‘Especialmente durante este tiempo, es un lindo rayo de esperanza poder estar en casa y estar juntos y realmente experimentarlo día a día’, añadió sobre cómo vive esta etapa en el contexto de aislamiento que obliga la pandemia.

Fallon le mandó un mensaje al futuro papá a través de Gigi: ‘Dile que si necesitan algo, llamen al tío Jimmy. Me aseguraré de que los cuiden’. ‘¡Tendrá el mejor tío Jimmy!’, respondió ella.

En la plática, Gigi también confesó cuál ha sido su mayor antojo. ‘Como un bagel a diario’, contó entre risas la supermodelo.

Tras esa confesión quedó claro el porqué de la temática de su reciente fiesta de cumpleaños: ‘No sé si eran mis hormonas o la emoción acumulada por la cuarentena, pero cuando me enteré que Buddy Valastro (el famoso repostero) hizo mi pastel en forma de bagel para mi cumpleaños, no paraba de llorar’, dijo Gigi.

Semanas antes de confirmarse la noticia, la modelo había expresado su deseo de ser madre, incluso, habló sobre la posibilidad de formar una familia pronto y retirarse del modelaje.

“Creo que a medida que envejezca … bueno, un día comenzaré una familia y no sé si siempre estaré modelando. Me encanta la creatividad al lado de la moda, es muy gratificante. Las personas con las que trabajo me hacen tan feliz, soy tan afortunada de estar cerca de ellos. Pero… ¿quién sabe? ¡Tal vez me dedique a cocinar de tiempo completo!“, dijo en febrero a la revista al ser cuestionada sobre su futuro en el mundo de la moda y si pensaba en el retiro.

La pareja terminó su relación en un par de ocasiones antes de dar el siguiente paso. En enero de este año fueron captados muy enamorados en Nueva York, lo que confirmó su reconciliación.

