Gerardo Bazúa podría sustituir a Héctor Sandarti en Un Nuevo día

El pasado 21 de mayo, ejecutivos de Telemundo, anunciaron que Héctor Sandarti, de 51, dejaría de trabajar para el matutino, ‘Un nuevo día’, luego de dos exitosos años, sin explicar motivos, pero sí agradeciéndole por su dedicación y entrega en el programa y con el público.

Un día después, en vivo, se transmitió su salida, lo que provocó minutos de lágrimas de él y de sus compañeros de la emisión, quienes le dijeron que lo extrañarían mucho y que le deseaban lo mejor; en redes, también se vio el descontento de la gente con esta decisión, pues Sandarti es una figura muy querida por su carisma.

© IG @hectorsandarti | El 22 de mayo, fue el último programa de Sandarti, y estuvo muy emotivo. IG @hectorsandarti | El 22 de mayo, fue el último programa de Sandarti, y estuvo muy emotivo.

Y es que a lo largo de 28 años de carrera artística, Sandarti ha logrado consolidarse como uno de los mejores conductores de la televisión. En su último programa en el matutino, se entregó por completo y no pudo evitar emocionarse con los comentarios de sus ahora ex compañeros, quienes lo calificaron a parte de profesional como un gran ser humano.

Aunque no se sabe a detalle el motivo de su salida, se sabe que la empresa busca ‘refrescar’ su cuadro de conductores para atraer mayor audiencia, y nos enteramos que uno de los más fuertes candidatos para ocupar el lugar que deja Sandarti, es nada más y nada menos que Gerardo Bazúa, de 35, ex pareja de Paulina Rubio, de 48.

© IG @hectorsandarti @jerrybazua | Se dice que telemundo tomó la decisión de sacar a Sandarti para ref… IG @hectorsandarti @jerrybazua | Se dice que telemundo tomó la decisión de sacar a Sandarti para refrescar el programa.

Pese a que ‘Jerry’ no es conductor, sino cantante, el motivo por el cual lo consideran para integrarse, es que las veces que ha estado en dicha emisión como invitado, los niveles de audiencia se ‘disparan’, pues es un personaje que los televidentes quieren mucho y siempre tienen muy buenos comentarios sobre él. Ahora sólo habrá que esperar si Bazúa llega a un acuerdo con los ejecutivos del canal, y logran integrarlo de lleno.

© IG @jerrybazua | Jerry es muy querido por el público de Un nuevo día. IG @jerrybazua | Jerry es muy querido por el público de Un nuevo día.

