Fue imposible: José Eduardo Derbez cuenta lo que vivió al unirse a Tinder

José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, reveló que fue un fracaso utilizar la aplicación para conocer personas Tinder. Explicó que pasó por momentos bochornoso con algunos de sus contactos.

A través de un video publicado en la plataforma de YouTube, el hijo del comediante sostuvo una charla con Mauricio Barrientos, conocido comoEl diablito, con quien se sinceró sobre varios aspectos de su vida sentimental.

Contó que hace muchos años descargó Tinder a su celular; sin embargo, no la pudo utilizar porque no creyeron en su identidad.

“Fue el peor fracaso de mi vida. Lo bajé porque un amigo me dijo ‘bájalo porque seguro ligas’. Fue imposible, la gente hacía match pero se metían a insultarme”, explicó el hijo de Ruffo.

Además aclaró que nunca pudo consolidar una cita con alguien, pues creían que estaban suplantando su identidad.

“No ligué a nada porque creyeron que me estaba haciendo pasar (por mí). Lo borré, entonces no”, agregó.

Ex novia de José Eduardo le dio ‘cachetadón’

Jose Eduardo Derbez también compartió que en alguna ocasión, mientras dormía recibió un golpe de quien era su novia, pues se había quedado dormido mientras sostenían relaciones.

“Me pasó una vez y me dieron un cachetadón, pero le dije ‘no, no, estaba concentrado no dormido’”, contó.

La vez que José Eduardo envió algo por error

Por si fuera poco, el famoso detalló que en una ocasión le envió una foto íntima por error a una amiga de su lista de contactos. Contó que para remediar su equivocación tuvo que inventarse toda una historia.

“Fue hace muchos años, yo envíe la foto y era en esa época en la que no se podía eliminar. Y esta chava, que es muy educadita y la conocía poco, y de repente me llega su mensaje con signos de interrogación y empecé a sudar”, recordó.

“Apliqué la de ‘le presté mi celular a un amigo y te la mandó sin querer…’ Me aventé un choro enorme y me puso ‘ah ok, no te preocupes’”, concluyó José Eduardo Derbez.

