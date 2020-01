Flor amargo luchará con causa

A raíz de que le robaran sus instrumentos a Flor Amargo el pasado 11 de enero en Guadalajara y ella lo diera a conocer en sus redes sociales, la cantante y exconcursante de “La Voz México” ha recibido el apoyo de la comunidad artística y, dice, quiere utilizar esta visibilidad para instaurar un día del artista callejero y evitar que otros artistas vivan lo mismo.

“Cuando hablé con el alcalde le dije que eso lo estaban haciendo (devolverle sus cosas) porque yo era Flor Amargo, porque si hubiera sido otro músico quizá ni lo pelan y lo dejan allí, pero no contaban con que yo estoy comprometida más que con mi figura como artista, con el arte callejero porque considero que la calle es una escuela (…)”, a raíz de eso, tomó varias decisiones.

“Hice un colectivo y lo primero que voy a hacer es una escuela de arte callejero para enseñar a la gente qué es la calle y que no nos humillen; como vendedores ambulantes nos tratan, tenemos que aprender lo que es el arte callejero y me voy a reunir con gente de la Secretaría de Cultura para dejar el día oficial del artista callejero y que cuando se lleven a uno digan: no, porque yo soy artista callejero”.

A raíz del apoyo recibido por personalidades como Beatriz Gutiérrez Müller, Flor dijo que le gustaría poder grabar alguna colaboración con ella en el futuro, ya que incluso hizo una canción que terminó en cuanto vio que la esposa del Presidente de la República la apoyó. También prepara nuevas canciones y colaboraciones con diversos artistas, e incluso, dice que ya invitó a varios artistas para su participación en el Vive Latino.

“Vamos a hacer La reina del barrio que es un honor al transporte público, al Metro, a todo lo que he pasado durante estos cinco años de diariamente estar en las calles, se unió a esto Amandititita, vamos a hacer dos canciones juntas: “La cumbia del aguacate”, y la de “Yo daría”, es un disco de cumbia y estoy invitando a grabar a Ana Bárbara, al parecer ya en marzo (grabamos). (Para el) Vive Latino ya hablé con Ed Maverik para cantar juntos y con Rubén Albarrán, Alex Lora y Raymix. Hice un dueto con Tatiana y próximamente estrenaremos”.

