Fernando del Solar cuenta los momentos en los que ha dudado en seguir luchando

Aunque Fernando del Solar siempre tiene una actitud positiva ante la vida pese a los problemas de salud que ha enfrentado desde 2012, confiesa que no todo es como parece. De hecho, el conductor reconoce que más de una vez ha perdido las ganas de seguir adelante y ha estado a punto de tirar la toalla.

© Instagram. Fernando del Solar.

En una entrevista para el programa De primera mano, el ex titular de Venga la alegría reconoció que no todo es tan bonito como a veces ha aparentado.

“A veces hay días en que yo quisiera tirar la toalla. No siempre estoy en positivo, hay días buenísimos y no tan buenos, pero de donde saco las fuerzas es de las ganas de vivir, de seguir viendo crecer a mis hijos, de seguir paseando con mi pareja, de seguir comiéndome el mundo, de seguir caminando, de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo. Me aferro a esas cosas”, dijo el argentino.

Fer del Solar reconoció que los momentos que más lo deprimen son aquellos en los que se presenta algún problema de salud. Entonces es cuando pierde la fe; sin embargo, pese a ello, hasta el momento no se ha dejado vencer por la negatividad.

“Cuando termino de recuperarme y vuelvo a recaer o pasa algo, digo ‘Bueno, ni modo, a caminar cien metros, mañana doscientos, pasado trescientos y así… pasito a pasito. Tratando de dejar del lado el pasado porque de nada me sirve cargar con esas piedras ni tampoco pensar mucho en el futuro, sino en el hoy y aquí”, añadió.

De hecho, el ex de Ingrid Coronado contó que su conferencia motivacional “Arriba los corazones” nació de las veces que ha perdido las ganas de vivir.

“La primera conferencia que escribimos que se llama ‘Arriba los corazones’, que la he estado dando por todo el país, nos va muy bien, la gente se siente muy identificada y tocamos muchos corazones, fue por eso, por esta necesidad de compartir y decir que si yo puedo ellos también, porque yo tampoco tuve ganas de vivir más, sin embargo saqué fuerza de flaqueza y aquí estoy”.

Sobre el problema con su párpado, Fer contó que es secuela de una parálisis facial que tuvo hace tiempo. “Hace como un año tuve una parálisis en la cara y apenas está terminando de recuperar, pero eso fue todo”.

–

Me gusta: Me gusta Cargando...