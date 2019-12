Exintegrantes de RBD no ganaron nada por publicidad

RBD fue una de las agrupaciones pop más exitosas de México, y su influencia fue tan grande que aparecían en todo tipo de productos, de los cuales no recibieron regalías, aseguró Maite Perroni.

“Si estuvo divertido, la verdad sí fue una etapa padre. Aunque no ganamos nada, estuvo bien. Imagínate que hasta había calzones de RBD en los súper y no nos tocaba nada”, comentó la también actriz en una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, cuyo video es reproducido en una plataforma.

Durante la época en que se mantuvo vigente la agrupación, sus rostros y fotografías aparecían en mercancía de todo tipo: estampas, camisetas, tazas, sudaderas, cuadernos e incluso se lanzaron muñecas inspiradas por las integrantes. Respecto a un posible reencuentro musical, la exRBD señaló: “Cuando estábamos en el grupo nos decían, ¿y cuándo se va a acabar?”, y reveló que todos sus compañeros se encuentran ocupados en sus carreras, por lo que no tienen planes de reunirse para hacer música u ofrecer conciertos.

Entre otros temas, la intérprete de Vas a querer volver, compartió que aunque el matrimonio es algo que no la tiene particularmente preocupada, ya se ha comprometido con su novio Koko Stambuk.

“Koko nunca me dijo: ‘¿Quieres ser mi novia?’ Koko me dijo: ‘¿Te quieres casar conmigo?’, en una cena un día en Miami, en un lugar muy lindo” y su respuesta “fue, ‘sí, sí me quiero casar contigo’.

No fue como el protocolo, fue simplemente como, ‘¿quieres?’, y yo, ‘sí, sí quiero, vamos a hacer algo en serio juntos’”.

