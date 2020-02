Evento cómico de gran calidad Doña Lucha en San Luis

Gran noche de comedia, romanticismo y baile se llevó este sábado, para festejar el Día del Amor y la Amistad, en el hotel María Dolores, con la participación de la estrella de Televisa, Mara Escalante y todos sus personajes, quien arrancó sinnúmero de carcajadas al divertido público.

La noche inició con el talentoso Grupo Caballeros y Compañía, quienes al ritmo de las más solicitadas cumbias pusieron a bailar a propios y extraños, pues al sonar de los timbales y trompetas las parejas coreaban: saca las maletas y no vuelvas más; Carmen, se me perdió la cadenita y Tonto mi corazón por no haberte creído, entre otras muchas más.

Mara Escalante inició su show con el reconocido personaje Doña Lucha, quien fue ganando la atención de los más de mil asistentes, logrando arrancar sonrisas, sonrojos y carcajadas al por mayor, pues en su sketch recordó a los personajes que la acompañaron en la serie María de Todos los Ángeles, como son Albertano, El Chino, Alma Cero, la propia María de

Todos los Ángeles y por supuesto Doña Lucha.

Sorprendió en el escenario la presencia de El Chino, hijo de Doña Lucha, impulsado por la propia actriz, pues el joven está en busca de colocarse en las carteleras mexicanas.

Mara Escalante, la Reyna de la Comedia Mexicana, es considera favorita del público nacional, ha trascendido en los escenarios por su versatilidad, pues lo mismo canta, actúa, imita e imposta la voz de una manera excepcional, pero también produce, escribe y dirige cine, teatro y programas de televisión.

Así transcurrió la noche, entre cena baile y el brindis por el Día de San Valentín. Las parejas asistentes manifestaron estar sorprendidas por lo cálido del lugar, así como de la inigualable cena y por supuesto del show que por un momento les hizo olvidarse el trajín de lo ordinario de la vida.

El Centro de Convenciones del Hotel María Dolores se ha consolidado como un espacio primordial para llevar a cabo los eventos de primer nivel, con artistas de talla internacional acompañados de las mejores Sonoras tanto locales como nacionales, quienes deleitan a las y los asistentes gustosos de la música para bailar.

